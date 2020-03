Die vorsorglichen Schutzmaßnahmen gegen die neue Coronavirus-Erkrankung hat solch starke wirtschaftliche Folgen, dass die Aktienkurse an den Börsen in der letzten Zeit nach unten rauschten. Dennoch empfiehlt der Oberhausener Stadtsparkassen-Vorstand den Sparern dringend, ihr Anlage-Verhalten zu überdenken – und zu korrigieren. Dabei sollten auch ganz normale Sparer auf den Wertpapiermärkten mehr Risiken als in den vergangenen Jahrzehnten eingehen, damit ihr Geld eine Chance hat, Früchte zu tragen, meint die Sparkassen-Spitze.

„Auf den Sparbüchern, den Giro- und Tagesgeldkonten gibt es ja schon lange Zeit keine Zinsen mehr, das lohnt sich nicht. Auch einfache Sparpläne werfen im Grund keine Rendite mehr ab. Deshalb sollte man jetzt mehr richtig sparen“, sagt Vorstandsvorsitzender Oliver Mebus bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2019. „Wir raten natürlich nicht dazu, mit voller Kraft sein gesamtes verfügbares Geld in Aktien zu stecken, doch ein Teil des Ersparten sollte schon in Wertpapieren angelegt sein.“

Stadtsparkasse Oberhausen sieht gute Aussichten auf den Wertpapiermärkten

Trotz des derzeitigen weltweiten Schwächeanfalls an den Börsen sei es sinnvoll, auf Wertsteigerungen von Aktien-, Misch- und Immobilienfonds zu setzen. „In den vergangenen zehn Jahren haben wir an den Märkten sehr gute Entwicklungen gesehen und wir sind zuversichtlich, dass es künftig weiter gut läuft“, meint Mebus. So sei im vergangenen Jahr der Einbruch 2018 an den Aktienmärkten mehr als aufgeholt worden.

Sichtbar rücken Negativzinsen für Privatsparer immer näher – so verlangt die Stadtsparkasse Oberhausen selbst künftig von Neukunden Strafzinsen von 0,5 Prozent für alle Beträge auf Girokonten und Tagesgeldkonten, die höher als 200.000 Euro betragen. Wer stattdessen direkt in Aktienfonds investieren will, also das Geld in Wertpapieranlagen packt, muss keine Strafzinsen fürchten: Negativzinsen werden nur auf die kurzfristig verfügbaren Kontogelder erhoben.

Tatsächlich entdecken immer mehr Sparer den Reiz von Fonds – besonders beliebt sind weltweit anlegende Aktien- und Immobilienfonds. Der Wertpapierbestand erhöhte sich bei der Stadtsparkasse Oberhausen von 352 Millionen Euro vor fünf Jahren auf 447 Millionen Euro im vergangenen Jahr – ein Zuwachs von über einem Viertel, zum Teil auch durch Kurssteigerungen bedingt.

Info Zwei Fliegen mit einer Klappe Sollten mehr Sparkassenkunden als früher der Wertpapier-Anlageempfehlung des Oberhausener Sparkassenvorstandes folgen, dann würde das Geldinstitut gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Für alle Gelder, die auf kurzfristig verfügbaren Konten geparkt sind (Termingelder, Girokonto, Sparbuch) und nicht als Darlehen an andere Kunden verliehen werden können, muss die Stadtsparkasse wie jede Bank Strafzinsen bei der Europäischen Zentralbank in Höhe von 0,5 Prozent zahlen. Dieser Strafzins würde wegfallen, wenn ein Teil dieser Gelder in Wertpapierfonds oder direkt in Aktien wie Anleihen gesteckt würde. Zugleich aber würde die Stadtsparkasse für ihre Beratungsdienstleistung und den Verkauf von Wertpapieren Provisionen kassieren.

Die Sparkassen-Finanzberater können Kunden auch immer mehr überzeugen, regelmäßig statt auf einfachen Sparbüchern in Fondssparplänen zu investieren – von 1700 Sparplänen im Jahre 2016 landete das Geldinstitut im vergangenen Jahr bei 2600. Das ist ein Zuwachs von mehr als die Hälfte. Im Schnitt spart darüber der Kunde 88 Euro pro Monat – in Aktien- oder Mischfonds (Anleihen plus Aktien).

Anlage-Mentalität von Sparkassenkunden recht konservativ

Doch schon der Vergleich der Wertpapier-Volumina von 447 Millionen Euro zu den Kundeneinlagen (Girokonten, Sparbücher, Termingeld) in Höhe von 1,88 Milliarden Euro zeigt: Einfach ist die Sprung für Sparer nicht, auch einmal etwas zu wagen. „Die Anlage-Mentalität von Sparkassenkunden ist eine recht konservative“, konstatiert Mebus.

Im Zweifel setzen Deutsche im Gegensatz zu Angelsachsen beim Geld auf absolute Sicherheit. Den einen oder anderen mag auch noch der Absturz des Neuen Marktes und der angeblichen Volksaktie Telekom zum Jahrtausendwechsel in der Magengrube liegen: Der Neue Markt existiert nicht mehr und die Telekom hat noch nur etwa zehn Prozent ihres damaligen Höchstwertes.