Oberhausen-Vondern: So fällt das Stadtteil-Zeugnis aus

Oberhausen. Viele Oberhausener haben bei unserem großen Stadtteil-Check mitgemacht. So hat Oberhausen-Vondern im Stadtteil-Check abgeschnitten.

Beim Stadtteil-Check für Oberhausen haben 3490 Oberhausener mitgemacht und ihrem Stadtteil ein Zeugnis ausgestellt. Die Teilnehmer haben unter anderem Noten für Sicherheit, Sauberkeit, Familienfreundlichkeit, Parkplatzsituation und Einkaufsmöglichkeiten vergeben. „Der Stadtteil-Check liefert wegen der sehr großen Beteiligung ein gutes Stimmungsbild“, sagt Dr. Ana Moya, die für die Auswertung zuständige Statistik-Expertin der Funke Mediengruppe. „Es wurde darauf geachtet, dass in jedem Stadtteil eine ausreichende Teilnehmerzahl erreicht wurde, um aufschlussreiche Aussagen treffen zu können.“

Eine Ausnahme bilden in Oberhausen die Stadtteile Vondern und Vonderort. Dort hatten zu wenige Leser an unserer großen Umfrage teilgenommen, gleichwohl geben wir die Benotungen in den Übersichten der Vollständigkeit halber an.

Stadtteil-Check in Oberhausen: Die Ergebnisse von Vondern

Diese Fragen haben wir den Teilnehmern gestellt