Startup spendet 7000 Artikel fürs Sozialkaufhaus "Help"

Spendenaktion für "Help": Martin Meyerratken und Ömer Damlamac mit Mitarbeiterteam an der Gildenstraße in Osterfeld.

Oberhausen Ein Osterfelder Unternehmen lässt sich vom Lockdown nicht entmutigen und spendet 7000 Bekleidungsartikel ans Sozialkaufhaus "Help".

Ein junges Unternehmen aus Osterfeld macht aus der Not eine Tugend und spendet 7000 Bekleidungsartikel an das Sozialkaufhaus "Help", das in Oberhausen an zwei Standorten in Sterkrade und Alt-Oberhausen vertreten ist.

Dass es zu diesem Schritt gekommen ist, hat eine besondere Vorgeschichte: Ayfer und Ömer Damlamac gründeten das Startup „DamlaTEX-Restposten XXL“ an der Gildenstraße 9 in Osterfeld im Oktober 2020. Das Marken-Outlet-Warenhaus bietet auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche Lebensmittel, Drogerieartikel sowie Damen-, Herren- und Kinderbekleidung.

Coronabedingt musste nun kurz vor Weihnachten die Abteilung Bekleidung geschlossen werden - geschäftlich ein echter Tiefschlag. Durch den Lockdown entstand kurzfristig ein Überschuss an Neuware von rund 7000 Artikeln. Da das Ehepaar Damlamac positiv in die Zukunft blickt, so heißt es, habe man die Ware nicht selbst für kleines Geld verkaufen wollen, sondern lieber eine soziale Einrichtung unterstützen wollen, um so Platz für neue Ware zu schaffen.

Gemeinnütziger Trägerverein

Mit dem Sozialkaufhaus "Help", das Standorte an der Steinbrinkstraße und an der Marktstraße hat, fanden die Eheleute eine soziale Einrichtung, deren Konzept sie überzeugte. "Help" ist seit knapp acht Jahren in Sterkrade und seit Sommer 2017 in Alt-Oberhausen ansässig und kommt ohne öffentliche Mittel aus. Der eingetragene gemeinnützige Trägerverein entstand 2007 in Magdeburg, um Menschen, die Hilfe benötigen, zu unterstützen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - ob Teilzeit oder Vollzeit - sind durchweg sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Verkauf nach dem Lockdown

"Help"-Geschäftsführer Martin Meyerratken kündigt an, man werde die nun gespendeten Artikel nach dem Lockdown auf der Marktstraße/Ecke Saarstraße am dortigen Standort des Sozialkaufhauses günstig anbieten und eventuell einige Sachen sogar weiterspenden. Beide Unternehmen schauen nun trotz des Lockdowns positiv in die weitere Zukunft.