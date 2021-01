Silvesternacht Stille Nacht auf Plätzen: So verlief Silvester in Oberhausen

Oberhausen Sonst sind Centro Oberhausen und Innenstadt an Silvester beliebte Party-Treffpunkte. Diesmal wirkte die Stadt dort wie verwandelt.

Sie schunkeln und klatschen. Sie halten kleine Neonhandlichter in die Höhe. Und sie wippen vergnügt zu Party-Hymnen. Manche Fernsehzuschauer aus Oberhausen müssen in der Silvesternacht das ein oder andere Mal wehmütig vor ihren Empfangsgeräten geseufzt haben. Der Spartensender „RTL plus“ wiederholte zum Jahreswechsel „Die Schlagernacht des Jahres 2019“ und zeigte dabei eine picke-packe-volle Arena Oberhausen. Es war einmal.

Wer sich dagegen vom viereinhalbstündigen Archiv-Material losreißt und zeitgleich in der Silvesternacht auf die sonst so belebten Straßen blickt, sieht den krassen Kontrast. Dort, wo im Winter 2019 noch die Schlagerfans von Feten-Vorsängern wie Kerstin Ott und Mickie Krause wuselten, sich vor und nach dem Konzert-Marathon über die Promenade schoben und in Gasthäuser einkehrten, herrscht nun: Stille Nacht!

Menschenleere Promenade am Centro

Die Corona-Pandemie hat den Stecker gezogen. Und die Oberhausener sind zum Jahreswechsel überwiegend diszipliniert geblieben. Nachschub an Erwachsenen-Knallerei gab es durch das bundesweite Verbot sowieso nicht zu kaufen. Und das hinterlässt einen hörbaren Eindruck: Das verfrühte Zündeln vor dem Glockenschlag ist nicht gänzlich verschwunden, aber deutlich weniger geworden.

Auch der komplette Osterfelder Marktplatz ist laut Verfügung der Stadt eine der Sperrzonen für jegliche Knallerei. Eine knappe Stunde vor dem wohl oft gefallenen Wechselspruch „Prosit, Neujahr! 2021 kann nur besser werden!“ ist der zentrale Platz in der feucht-kalten Winterluft ein Stillleben. Ein einsames Taxi fährt aus der Parkbucht. Aus einem Wohnhaus in der Nähe schallt etwas lautere Pop-Musik. Sonst: nichts!

In der Neuen Mitte feierten sie vor einem Jahr sogar mit einem spontanen Hochzeitsantrag. Und ganz viele Schaulustige schauten auf den Wegen des Vergnügungskomplexes zu. Die Promenade war voll. Die Silvesterpartys in den Kneipen oftmals ausverkauft. Und zum Glockenschlag zischten die Raketen. Und nun? Ein spontanes Sammelsurium bleibt aus. Das unbeleuchtete Riesenrad an der Feiermeile ist im aufziehenden Nebel kaum zu erkennen. Die Promenade? Duster! Nur einzelne Leuchtreklamen der Pinten sorgen für Helles. Lichte Momente: Fehlanzeige.

Keine Live-Streams aus den Clubs

Die sonst so belebten Hauptstraßen wirken wie ausgestorben. Auf dem Altmarkt fahren kurz vor Mitternacht zwei Fahrzeuge des Ordnungsamtes zur Kontrolle über die Marktstraße. Aber auf dem Platz rund um die Siegessäule, wo in der Vergangenheit schon hunderte Menschen beim deutsch-polnischen Familiensilvester feierten, sind keine Girlanden- oder Partyhütchen-Träger zu sehen. Zappenduster!

Am Ebertplatz zählen sie die Minuten herunter – aber wohl nur in den umliegenden Wohnungen. Denn der Platz zwischen Ebertbad und Theater Oberhausen ist ebenfalls menschenleer. Klar, Partys in den umliegenden Kultureinrichtungen gibt es nicht.

Für Silvester aufbereitete Live-Streams, also Übertragungen im Internet aus leeren Hallen, hatten die meisten Oberhausener Clubs und Kulturschaffenden eine klare Absage erteilt. Um keinen Anreiz für größere Wohnzimmer-Treffen zu schaffen. Und weil ohne Publikum ganz einfach der Geist fehlt.

Prophetische Wünsche vom Schlager-Grandseigneur

Dann biegt ein einsamer Abend auf die Zielgerade: Frohes Neues! Vereinzelt kommen Anwohner aus ihren Häusern. Ein wenig Kinderfeuerwerk. Ein paar Wunderkerzen. Familien erzählen von ihrem corona-konformen Silvester-Programm: „Etwas Spielen, am liebsten Kniffel. Ein paar Witze innerhalb der Familie. Aber die Freunde fehlen einfach.“ Bunte Raketen sieht man nur wenige am Himmel. Wenn etwas aus der Ferne scheppert, dann meist gewaltig. Doch der Wechsel-Wumms flaut schnell ab.

Hoffnung auf bessere Tage

Was bleibt ist die Hoffnung auf bessere Tage. Bei der Schlagernacht-Wiederholung auf dem Fernseher richtet der Gesangs-Grandseigneur Howard Carpendale zum Abschluss seines Auftritts beinahe prophetisch Worte an das damals noch wie selbstverständlich feiernde Publikum. „Ich hoffe, dass wir uns bald in dieser Halle wiedersehen!“ Das kann man auch heute so stehenlassen.