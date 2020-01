Der britische Superstar Sting gibt sich in der König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen die Ehre. Am Mittwoch, 14. Oktober 2020, erwartet die Fans seine aktuelle Tour „My Songs“. Der Presale bei Ticketmaster startet Mittwoch, 22. Januar 2020.

Oberhausen. Superstar Sting ergänzt seine „My Songs“-Tour und stattet Oberhausen einen Besuch ab. Wir verraten Details über Vorverkauf und Ticketpreise.

Sting kommt nach Oberhausen – was Fans nun wissen müssen

Diese Nachricht wird sich schneller herumsprechen als die Polizei erlaubt – Superstar Sting schnallt sich wieder seine Gitarre um und besucht die König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Das Police-Urgestein verlängert nämlich seine aktuelle „My Songs“-Tournee und hat am Montag drei zusätzliche Konzerte bestätigt. Eines davon steigt in der Halle direkt neben dem Centro Oberhausen – am Mittwoch, 14. Oktober 2020.

Wie wäre wohl seine Karriere verlaufen, wenn der Mann aus der englischen Provinz auf seinen bürgerlichen Namen Gordon Matthew Thomas Sumner vertraut hätte. Er arbeitete als Lehrer und soll sich auch als Busfahrer und Bauarbeiter Kohle hinzuverdient haben, bis er schließlich als Sting mit der Musik seinen Lebensunterhalt spielend finanzieren konnte.

Sting auf Tour – Atemzüge mit „Every Breath you take“

Sting in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen – das erwartet die Fans am Mittwoch, 14. Oktober 2020. Foto: Christophe Gateau / dpa

Seinen Künstlernamen, der soviel wie Wespen- oder Giftstachel heißt, soll sich der heute 68-Jährige durch einen etwas eigenwilligen Pullover eingefangen haben, der Bandkollegen an das fliegende Insekt erinnerte.

Bestechenden Erfolg kann man dem Engländer während seiner Zeit in den 1970er-Jahren bei den Rock-Verfechtern „The Police“ und der anschließenden Solo-Karriere nicht absprechen. „Every Breath you take“ (1983) und „Englishman in New York“ (1987) haben sich tief in die Musikgeschichte gespielt.

Auch schauspielerisch setzte Sting bemerkenswerte Duftmarken. Seine bekannteste Rolle war wohl 1984 die des Feyd-Rautha Harkonnen im Film „Dune“ von Regie-Legende David Lynch. Die Musik für den Film stammte damals übrigens von Brian Eno und Toto.

Sting auf Tour – neben Oberhausen spielt er auch in Köln

Die „My Songs“-Tour führt Sting ab Juni zunächst nach Köln, Erfurt, Neu-Ulm, Halle (Westfalen), Berlin, München, Bonn, Würzburg, Mainz und Tüssling. Neu sind nun die Termine in Oberhausen (14. Oktober), Hamburg (15. Oktober) und Leipzig (16. Oktober).

Der Presale startet bei Ticketmaster am Mittwoch, 22. Januar, ab 17 Uhr. Die Eintrittskarten für das Konzert in der Oberhausener König-Pilsener-Arena gehen ab Freitag, 24. Januar, auch in den allgemeinen Vorverkauf. Die Preise liegen zwischen 67 und 147 Euro.