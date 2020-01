T-Club tanzt in Oberhausen eine Zugabe – hier gibt’s Tickets

Und weil’s so schön war, drehen sie noch eine Runde: Das Revival der ehemaligen Kult-Diskothek T-Club wird in der Turbinenhalle Oberhausen wiederholt – schon am Samstag, 29. Februar 2020, drehen sich in der ehemaligen Industriehalle der Gutehoffnungshütte (GHH) ab 21 Uhr die Plattenteller.

Die Premiere der Sause im Juni 2019 wirkte für die Initiatoren noch wie ein Wagnis, doch schon die ersten Stunden des Vorverkaufs übertrafen die Erwartungen. In den 1990er und frühen 2000er Jahre erlebte die legendäre Diskothek im Lipperfeld ihre populärsten Zeiten. Nach langer Pause schien das Interesse an einer Neuauflage ungebremst. Am Ende freute sich das organisierende Tanz-Kollektiv bestehend aus Turbinenhalle und Kulttempe l über eine ausverkaufte Fete. Und rund 3400 Tänzer sorgten für eine proppenvolle Turbinenhalle.

Turbinenhalle holt zweites Mal den T-Club zurück

Stolze Kulisse: Turbinenhalle und Kulttempel lockten im vergangenen Sommer in Oberhausen mehrere Tausend ehemalige Besucher des T-Clubs zur Revival-Party. Foto: Dirk Hein / FUNKE Foto Services

Das Publikum setzte sich fast ausschließlich aus Gästen der früheren Jahre zusammen. Da die ursprünglichen Räume des T-Clubs mittlerweile zum Club Steffy umgebaut sind, feierten die Macher in der Turbinenhalle 1. Zunächst war die Sause noch für die kleinere Turbinenhalle 2 geplant. Nach dem starken Vorverkauf zogen die Initiatoren allerdings zügig in den größeren Tanzsaal um.

Eine Fortführung der T-Club-Party stand bei den Machern übrigens nicht unbedingt auf dem Zettel. „Die Gäste haben das Heft selber in die Hand genommen. Wir haben unglaublich viele Rückmeldungen erhalten. Darum machen wir weiter“, erklärt Kulttempel-Chef Peter Jurjahn. Während bei der Erstauflage der T-Club-Party für den Vorverkauf noch Besucher am Kassenhäuschen des Kulttempels in der Schlange warteten, dürfte der Ticketverkauf bei der zweiten Auflage entspannter verlaufen.

Tickets für T-Club-Revival in Turbinenhalle gibt es noch

Ein guter Batzen der Karten sei verkauft, doch weitere Tickets können unaufgeregt über den Online-Ticketshop des Kulttempels bestellt werden. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf beim Kulttempel (Mülheimer Straße 24) 10 Euro – und im Online-Shop 13 Euro. Die Musik soll sich wieder aus dem Angebot der unterschiedlichen T-Club-Tage mischen. Ehemalige Discjockeys haben bereits zugesagt.