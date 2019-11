Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der offenen Tür und Infoabend

Der Tag der offenen Tür an der Fasia-Jansen-Gesamtschule, Schwartzstraße 87, findet am Samstag, 23. November, von 10 bis 13 Uhr statt. Insbesondere die Kinder und Eltern der vierten und zehnten Klassen sind eingeladen sich über das Forder- und Förderprogramm der Fasia-Jansen-Gesamtschule zu informieren.

Informationsstände, Präsentationen aus dem Ganztagsbereich und viele Mitmachaktionen aus den Bereichen Sport und Naturwissenschaften ermöglichen einen Einblick in das Schulprofil. Ergänzt wird die Vorstellung der Fasia-Jansen-Gesamtschule durch einen Informationsabend am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Mensa der Zweigstelle Schönefeld.

Benannt ist die Schule nach der Liedermacherin und Friedensaktivistin Fasia Jansen.