Frank Fischer, Besitzer des Tanzhaus Valentino in Oberhausen-Sterkrade.

Solidarität Tanzhaus Valentino investiert bis zu 8500 Euro in Sterkrade

Oberhausen. Eine Gutscheinaktion für Gäste, die dem Ehepaar Fischer während der Coronakrise die Treue gehalten haben, kommt Sterkrader Unternehmen zu Gute.

Das Ehepaar Fischer und das Sterkrader Tanzhaus Valentin o zahlen die Unterstützung, die sie während des Corona-Lockdowns erfahren haben, an ihre Gäste aus Oberhausen und Umgebung in barer Münze zurück. Gutscheine im Wert von zehn Euro können noch bis zum 15. Juni in drei Sterkrader Geschäften eingelöst werden. Die Aktion läuft unter dem Motto „Solidarität schafft Solidarität“.

„Das Tanzhaus Valentino hat als Unternehmen die vergangenen Wochen nur überstanden, weil die Gäste daran geglaubt haben, dass wir die ausgefallene Zeit in diesen Wochen wieder aufholen und deshalb weiterhin die Beiträge gezahlt“, sagt Frank Fischer. Als Dankeschön für diese Treue stellt der Besitzer jedem der gut 850 aktiven Kursteilnehmer, die in den vergangenen Monaten Geld überwiesen haben, einen Gutschein zur Verfügung.

Der hat einen Wert von je zehn Euro, am Ende könnten also bis zu 8500 Euro an weitere Sterkrader Unternehmen fließen. Einzulösen sind die Wertpapiere noch bis zum Montag, 15. Juni, beim Eiscafé Milano (Steinbrinkstraße 237), Wiebus’ Buchhandlung (Steinbrinkstraße 249) und beim Blumenhaus Fransmann (Brandenburger Str. 2).