Teilnehmer vermissen Thema Verkehr

Lange Staus, schlechter öffentlicher Nahverkehr: Mit der Lage auf Oberhausens Straßen sind die Wirtschaftsvertreter nicht zufrieden. Hier müssen nicht nur gut durchdachte, sondern auch schnelle Lösungen her.

Doch in der Ideenliste des Masterplans fehlten diese Aspekte, bemängelten einige Teilnehmer nach dem jüngsten Treffen. „Smart Mobility“ schön und gut, „aber was soll das heißen und welche konkreten Lösungsansätze gibt es in diesem Bereich“?