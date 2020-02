Texas Blues mit Geigenklang im Oberhausener Gdanska

Oberhausen. Sängerin und Violinistin Dede Priest lässt sich am 14. Februar vom niederländischen Trio Johnny Clark's Outlaws begleiten.

Die nicht alltägliche Kombination einer USA-niederländischen Band kommt am Freitag, 14. Februar, um 20.15 Uhr zu Gitarrissimo ins Gdanska. Die in Texas aufgewachsene Dede Priest folgt der uralten Blues-Tradition von Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton und Etta James und verbindet sie mit dem Texas Blues von Johnny Clark’s Outlaws.

Dede Priest, aufgewachsen in Texas, hat sich stetig tourende einen Namen gemacht. Die stimmgewaltige Blues-Sängerin mit Traditionsbewusstsein bewegt sich mit ihrer Geige und Gitarre zwischen authentischem Südstaaten-Blues, Rock und Folk. Johnny Clark’s Outlaws ist ein klassisches Texas Blues-Trio. Ihre Modernität machen Gitarrist Johnny Clark, Bassist Ray Oostenrijk und Leon Toonen am Schlagzeug an einem modifizierten Retro-Sound fest, der Grenzen sprengt. Ihre erst CD, „Flowers under the Bridge“ verdiente sich ausgezeichnete Kommentare „Crocuses from Ashes“ folgte im kleineren EP-Format. Vereint erschaffen Dede Priest und Johnny Clark’s Outlaws eine elektrische Atmosphäre, die den guten, alten Blues sogar mit Punkrock versöhnt.

Der Eintritt kostet 14 Euro, Reservierung unter , per Mail an info@obsaitensprung.de