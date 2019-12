Oberhausen. Die Band „Superzeit“ sorgt am 22. Dezember für den Gitarrissimo-Ausklang im Gdanska und verspricht zum Jubiläum eine Attraktion, die rockt.

Überraschung zum zehnten Oberhausener Weihnachtsrock

Das hat schon Tradition: Alle Jahre wieder rocken die Musiker von „Superzeit“ das Gdanska am Altmarkt beim alljährlichen Weihnachtsrock, dem letzten Gitarrissimo-Konzert des Jahres. Am Sonntag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr, erwarten Sänger Winfried Baar und Gitarrist Till Bittroff mit ihrer Kultband erneut ein volles Haus.

Mit Schlagzeuger Gerd Laake, Bassist Manni Klingbeil sowie Christa Conen und Astrid Bittroff als Chorstimmen erhalten die beliebten Rock-Klassiker der Band eine mitreißende Wucht und Dynamik und es bleibt nicht aus, dass nach ein paar Takten das Publikum die bekannten Songs mitsingt. „Und dieses Mal, zum zehnten Weihnachtsrock“, so „Baba“ Baar, „gibt es nicht nur ein paar neue Oldies im Programm, es gibt noch eine handfeste Überraschung“. Mehr wird nicht verraten, nur soviel: „Dann rockt der Pott“.

Die Fans sind erstaunlich textsicher

Der Frontmann von „Superzeit“ lässt keine Gelegenheit aus, die Rockfreunde zum Mitsingen einzuladen – und die Fans sind erstaunlich textsicher. Mit großer Feierlaune und musikalischer Spielfreude werden Hits wie „Bye, bye Love“, „Mr. Tambourine Man“, „Born to be Wild“ oder „Proud Mary“ zelebriert. Das Publikum erinnert sich gerne an die großen Hits seiner Jugend: seiner Superzeit.

Im Repertoire dieser Coverband findet jeder seinen Song, sei’s von den Everly Brothers, Beatles, Rolling Stones, CCR, Cockney Rebell, Byrds, Eagles oder R.E.M. Gerne ist auch einmal ein deutschsprachiger Titel von Marius Müller-Westernhagen oder Achim Reichel dabei. Bemerkenswert ist die Fähigkeit dieser Formation, jedes Publikum zum Mitrocken und Mitsingen zu bewegen.

Der Eintritt kostet 13 Euro, Karten-Reservierung empfohlen unter: info@obsaitensprung.de