Verkehrsunfall Unfall an Ampel: Passantin stürzt und verletzt sich am Kopf

Oberhausen. Die Hiesfelder Straße ist eine wichtige Verbindung zwischen Sterkrade und Schmachtendorf-Mitte. Hier kam es nun zu einem Verkehrsunfall.

Ein Unfall direkt an der Ampel – eine Frau wurde dabei in Oberhausen-Schmachtendorf verletzt.

Zu diesem Unfall kam es laut Polizei am Dienstag, 21. April, um 14.37 Uhr auf der Hiesfelder Straße. Eine 86-jährige Fußgängerin überquerte dort die Fahrbahn an der Ampelanlage in Höhe der Hiesfelder Straße 146 und wurde dabei von dem Pkw eines 61-jährigen Autofahrers, der an der Ampelanlage anfuhr, offenbar übersehen. Die Frau stürzte durch den Zusammenprall und verletzte sich leicht am Kopf.

Zeugen sollten sich melden

Zeugen des Geschehens, die ihre Beobachtungen noch nicht der Polizei mitteilen konnten, melden sich bitte unter 8260 oder schreiben eine E-Mail an: Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.