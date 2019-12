Eine Einsatzhundertschaft der Polizei hat am Donnerstagmorgen in Oberhausen die Wohnung eines verdächtigen Mannes durchsucht. Er soll im Besitz von Kinderpornografie sein

Polizeieinsatz Verdacht auf Kinderpornografie: Durchsuchung in Oberhausen

Oberhausen. Eine Einsatzhundertschaft der Polizei hat am Donnerstagmorgen in Oberhausen die Wohnung eines Mannes durchsucht. Es geht um pikantes Material.

Im Oberhausener Stadtteil Alstaden ist am frühen Donnerstagmorgen, 19. Dezember, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durchsucht worden. Ein Mann wird verdächtigt, kinderpornografisches Material zu besitzen.

Durchsuchung steht in Zusammenhang mit Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach

Nach Informationen dieser Zeitung fand die Durchsuchungsmaßnahme unter Beteiligung einer Einsatzhundertschaft der Polizei statt. Die Beamten sollen zahlreiche Säcke mit verdächtigem Material aus der Wohnung des Mannes getragen haben, der bei der Dursuchung zugegen war. Ob dieser festgenommen wurde, ist bislang unklar.

Die Polizei hat säckeweise Material zur Auswertung sichergestellt. Foto: ANC News

Nach ersten Informationen steht der Einsatz in Zusammenhang mit einem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch-Gladbach. Wie der WDR berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln in dem Fall seit Ende Oktober. Sechs Kinder im Alter von unter einem Jahr bis zehn Jahren sollen missbraucht und dabei gefilmt worden sein.