Verdi: Frauen leiden stärker unter Corona-Krise als Männer

Auch an den Kassen in Supermärkten sitzen überdurchschnittlich viele Frauen.

Oberhausen. Die Gewerkschaft Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen in typischen „Frauen-Berufen“. Damit Frauen nicht zu Verliererinnen der Krise werden.

Frauen verdienen den Applaus – Männer das Geld. Mit diesem markigen Spruch macht die Gewerkschaft Verdi darauf aufmerksam, dass aus ihrer Sicht Frauen besonders unter der Corona-Krise leiden. Mit einem Sieben-Punkte-Plan wenden sich Gewerkschaft, Kirchen und Verbände daher an Politik und Arbeitgeber.

So sollen Berufe mit hohem Frauenanteil finanziell besser gestellt werden. Nachteilige Sonderregeln für geringfügig Beschäftigte sollen abgeschafft, Steuer-, Sozial- und Familienleistungen dagegen besser abgestimmt werden. Rahmenbedingungen wie die Arbeitszeiten müssten verbessert werden.

Jahrzehntelang auf Probleme hingewiesen

„Die Corona-Pandemie vergrößert gleichstellungs- und frauenpolitische Probleme, auf die wir seit Jahrzehnten hingewiesen haben“, sagt Henrike Eickholt, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ruhr-West für die Städte Essen, Mülheim und Oberhausen. „Gerade in den jetzt als systemrelevant erkannten Bereichen, wie dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Lebensmittelhandel, arbeiten überwiegend Frauen. Die Krise macht deutlich, wie wichtig viele typische Frauenberufe für das Funktionieren unseres Alltags sind.“

Im krassen Gegensatz dazu stehe jedoch, „wie wenig Wertschätzung Mitarbeiterinnen in diesen Branchen oft entgegengebracht wird“. Eickholt fordert: „Gesellschaftlich notwendige Arbeit muss jetzt und für die Zukunft neu bewertet werden.“ Personalmangel in der Pflege müsse behoben werden, die Bezahlung steigen.

Altersarmut wird verschärft

Auch die Betreuung der Kinder laste vor allem auf Frauenschultern, beklagt die Verdi-Chefin. Frauen arbeiteten häufiger in Teilzeit, der Wiedereinstieg in die Vollzeit-Tätigkeit funktioniere nicht immer reibungslos. Die Folge: Große Unterschiede beim Einkommen zwischen Männern und Frauen. Eickholt: „Wenn es jetzt in der Krise dann wieder die Frauen sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren, verschärft das das Problem der Altersarmut in der Zukunft nur noch weiter.“

Henrike Eickholt fordert mutiges, sachbezogenes und schnelles Handeln, um Lösungen zu schaffen, die eine Rolle rückwärts verhindern. „Sonst wird die Krise zur Gefahr für die Gleichstellung und Frauen werden die Verliererinnen der Krise.“