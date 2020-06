In Oberhausen sind die Restmülltonnen grün. Wissenswertes zu der grünen Tonne gibt es jetzt in einem Youtube-Video der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen.

Wirtschaftbetriebe Oberhausen Video-Serie: So funktioniert die grüne Tonne in Oberhausen

Oberhausen. Eine Videoserie vermittelt Bürgern Tipps und Wissenswertes zur Abfallentsorgung in Oberhausen. Teil zwei beschäftigt sich mit der grünen Tonne.

Um den Bürgern Tipps und Hinweise zur Abfallentsorgung in Oberhausen zu geben, haben die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) sechs Kurzvideos erstellt, die Im Internet veröffentlicht wurden. Darin werden die unterschiedlichen Abfallarten wie Restmüll, Biomüll, gelber Müll, Altpapier sowie die Themen Sperrmüll und Altkleider behandelt. Der zweite Teil der Videoserie beschäftigt sich nun mit der grünen Tonne.

Dabei gibt es durchaus Wissenswertes zu erfahren. Zum Beispiel: Im Gegensatz zu vielen anderen Ruhrgebietsstädten ist die Restmülltonne in Oberhausen nicht grau, sondern grün. Der dort gesammelte Müll landet stets in der Müllverbrennungsanlage an der Liricher Straße und wird bei der Verbrennung in Energie umgewandelt. In die grüne Tonne kommt alles, was nicht über die anderen Tonnen und Säcke entsorgt wird.

Im Video lernt man auch, dass es die Restmülltonne mit grünem, rotem und blauem Deckel gibt. Der Hintergrund: Je nach Deckelfarbe werden die Tonnen wöchentlich, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen von der WBO abgeholt. Und sollte die grüne Tonne einmal nicht ausreichen, können bei den Wirtschaftsbetrieben zusätzliche Abfallsäcke erworben werden, die mit der normalen Leerung abgeholt werden.

Das gesamte Video und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite oder dem Youtube-Kanal der WBO. Hier geht’s direkt zum Video: https://youtu.be/ymYZYIIOioE