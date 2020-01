Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wahl-Kölner und Familienvater

Karten. zum Auftritt von Johann König am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr in der Luise-Albertz-Halle (Düppelstraße 1) gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen. Die Preise starten ab 33,90 Euro.

Der 47-jährige Komiker ist in Soest geboren und wohnt schon rund 30 Jahre lang in Köln. Er ist Vater zweier Töchter und eines Sohnes. 2001 wurde er als „Entdeckung des Jahres“ mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Bundesweit bekannt wurde er mit Gastauftritten in der „Harald Schmidt Show“.