Wechsel im Alsbachtal: Neue Geschäftsführerin im Amt

Oberhausen Josef Wörmann hat den Staffelstab an Alexandra Niehls weitergegeben. Er wird den Verein weiterhin als Vorstand begleiten.

Seit drei Jahren schon stand fest, dass Alexandra Niehls Geschäftsführerin der Alsbachtal gGmbH wird. Jetzt war es so weit: Josef Wörmann reichte den Staffelstab an seine Nachfolgerin weiter.

Eigentlich hätte im letzten Jahr ein großes Jubiläum gefeiert werden sollen: 55+11. Und das erklärt sich so: 55, weil vor ebenso vielen Jahren der Elternverein gegründet wurde, 11 weil der Verein vor elf Jahren die Alsbachtal gGmbH gegründet hat.

Feier musste ausfallen

Und eigentlich hatte sich bei der ursprünglich für September geplanten Mitarbeiterfeier auch Josef Wörmann mit 65 Jahren als Geschäftsführer des Alsbachtals in den Ruhestand verabschieden wollen. Coronabedingt war das alles aber nicht möglich.

Das Alsbachtal bietet vielfältige Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung an. Das wichtigste Kapital sind dabei aus Sicht von Josef Wörmann "die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Empathie und Fachlichkeit tätig sind". Deshalb war es ihm stets ein besonderes Anliegen, die Arbeitsbedingungen im Alsbachtal in einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit, gemeinsam mit dem Betriebsrat, zu regeln.

Für ein selbstbestimmtes Leben

"Meine Tätigkeit als Geschäftsführer der Alsbachtal gGmbH war geprägt von der Idee, Angebote zu entwickeln, die Menschen mit Behinderung dabei unterstützen, ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu führen", erklärt Wörmann.

Die Philosophie des Alsbachtales ist es, passgenaue Dienstleistungen anzubieten, die möglichst alle Lebenslagen umfassen. Die Menschen mit Behinderung entscheiden dabei im Rahmen ihres Wunsch- und Wahlrechts selber, welche Angebote sie nutzen wollen. Im Laufe der vergangenen Jahre sind unterschiedliche ambulante Angebote wie das Betreute Wohnen, die Offenen Hilfen und der ambulante Pflegedienst entstanden.

Für neuen Wohnraum engagiert

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit hat Josef Wörmann stets im Schaffen neuen Wohnraums gesehen, um Menschen mit Behinderung zu größerer Selbstständigkeit zu verhelfen. Nicht in einem stationären Wohnheim, sondern selbstverantwortet in den "eigenen vier Wänden" zu leben - das gilt als einer der größten Wünsche vieler Menschen mit Behinderung.

Dabei ist es aus Sicht der Fachleute wichtig, diese Wohnangebote inklusiv zu gestalten. Deshalb leben in den Wohnprojekten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Im Wohnhaus an der Lübecker Straße, im Quartier am Mattlerbusch, aber auch im gerade fertig gewordenen Wohnhaus an der Erzberger Straße sind Begegnungsräume für Mieter und Nachbarn geschaffen worden. Durch diese Treffpunkte und ein begleitendes Quartiersmanagement wird inklusives Leben im Stadtteil möglich.

Die nächsten Ziele im Visier

Josef Wörmann wird den Verein weiterhin als Vorstand begleiten und hat dafür bereits die nächsten Ziele im Visier. „Der Verein wird in der Tradition der Selbsthilfe Menschen mit Behinderung und deren Angehörige begleiten und ihre Interessenvertretung in die Gesellschaft hinein wahrnehmen. Darüber hinaus kann ich mir vorstellen, einen Betreuungsverein zu gründen, in dem Ehrenamtliche die gesetzliche Betreuung für Vereinsmitglieder mit einer Behinderung übernehmen."

Ob die Feier des Jubiläums zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt oder stattdessen das 60-Jährige groß gefeiert wird, muss sich nach Angaben des Vereins jetzt noch zeigen. Wichtig ist es Josef Wörmann allerdings, sobald wie möglich die Feier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachzuholen.