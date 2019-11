Oberhausen. Mit Krippe und geschmückten Tannen wird es auch im Kaisergarten weihnachtlich. Daneben locken Geschenkverkauf und Bastel-Aktionen für Kinder.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliche Stimmung im Tiergehege in Oberhausen

Pünktlich zur Adventszeit präsentiert sich das Tiergehege im Kaisergarten im weihnachtlichen Glanz. Der dortige Bauernhof steht dabei ganz im Zeichen des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Eine Krippe sowie zwei über vier Meter hohe geschmückte Tannen und festliche Girlanden bringen die Besucher des Tiergeheges in vorweihnachtliche Stimmung.

Geschenkverkauf zu Gunsten des Fördervereins

Dazu hat das Team des Tiergeheges in den vergangenen Wochen viele kleine Geschenkideen hergestellt, die an allen vier Adventssonntagen zu Gunsten des Fördervereins „Freunde des Tiergeheges im Kaisergarten“ verkauft werden. Jeweils zwischen 12 und 15 Uhr wird es die Möglichkeit geben, diese an einem Stand am Bauernhof zu erwerben. Ob duftende Seife, kulinarische Leckereien oder etwas hübsches Dekoratives, hier dürfte jeder etwas Passendes finden, um sich oder anderen eine Freude zu bereiten.

Bastel-Angebot für Kinder am zweiten Adventssonntag

Am zweiten Adventssonntag, dem 8. Dezember, ist zudem der Förderverein mit einem Stand vertreten, an dem Waffeln und warme Getränke mit der Bitte um eine Spende angeboten werden. Ein Bastel-Angebot der „Natur-Erlebnis-Schule“ für alle Kinder rundet die Aktivitäten am zweiten Adventssonntag ab. Hier können die Kinder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag und mit fachlicher Unterstützung Weihnachtsgeschenke selber basteln. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig.