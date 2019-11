Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie geht es nun weiter

Die Vorlage mit den Überlegungen der Verwaltung geht nun durch die politischen Gremien und Fachausschüsse. Als erstes werden die Mitglieder des Umweltausschusses darüber in der Sitzung am 27. November diskutieren. Eine Entscheidung trifft am Ende der Rat der Stadt.

Gibt die Politik ihr Okay, heißt das nicht, dass der Rotlichtbezirk ans Gleisdreieck verlagert wird. Mit einem Beschluss beauftragt der Rat die Verwaltung, weitere mögliche Standorte zu suchen. Das Gleisdreieck ist eine Alternative, anhand derer die Verwaltung exemplarisch aufzeigt, welche Kriterien ein Standort erfüllen muss.

So dürfen etwa Wohngebiete, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie öffentliche Einrichtungen nicht in unmittelbarer Nähe liegen. Das Grundstück muss ausreichend groß und durch den Nah- sowie Individualverkehr erreichbar sein.