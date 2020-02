Wie Nordirland in den Bürgerkrieg stolperte

Der Sommer 1970, in dem Owen McCafferty sein Drama „Mojo Mickybo“ spielen lässt, gilt Historikern als erstes Jahr des nordirischen Bürgerkriegs. Die Ouvertüre waren soziale Proteste gegen Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. In den 1960ern war ein Fünftel des Häuserbestands in Nordirland noch ohne Wasser- und Toiletten-Anschluss. Die Bürgerrechtsbewegung nach US-Vorbild startete mit Hausbesetzungen.

Die Polizei-Milizen der gefürchteten „B Specials“ reagierten wie Schlägertruppen: mit Knüppeln und Tränengas. In der Schlacht um das katholische Viertel Bogside in Londonderry verbarrikadierten sich die Bewohner im August 1969. Die irische Regierung rief nach UN-Friedenstruppen – stattdessen kam die britische Armee. Die „B Specials“ mussten abrücken.

Im folgenden Sommer 1970 hatte protestantischer Mob in Belfast bereits 200 Wohnhäuser ihrer katholischen Nachbarn niedergebrannt, als die Irisch-Republikanische Armee wieder auftauchte. 1962 hatte sie den Kampf in Nordirland aufgegeben – doch jetzt verteidigten „Provisionals“ der IRA die kleine katholische Enklave Short Strand: Die Untergrundarmee hatte ihren Nimbus – der Bürgerkrieg war losgetreten. Ihn beendete erst 1998 das Karfreitagsabkommen, vermittelt durch US-Sonderbotschafter George J. Mitchell.