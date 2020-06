Zahl der Todesfälle in Oberhausen hat sich leicht erhöht

Oberhausen. Kaum Auffälligkeiten gibt es trotz Corona bei der Zahl der Gestorbenen. Aber in Oberhausen zeigt sich ein etwas anderes Bild als in ganz NRW.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Zahl der gestorbenen Menschen in Oberhausen und im ganzen Bundesland bislang nicht auffällig erhöht.

Wie jüngste Daten des Statistischen Landesamts IT.NRW zeigen, haben im diesjährigen Mai zwar 23 mehr Oberhausener (insgesamt 214) ihr Leben verloren als im Mai des vergangenen Jahres. In den Jahren zuvor lag die Zahl der Verstorbenen im Monat Mai jedoch auch stets leicht über 200. Im April war die Zahl der Toten im Vergleich zum Vorjahr sogar um 37 gesunken.

In ganz NRW starben im Mai 2020 etwa 16.1000 Menschen. Die Zahl der Gestorbenen ist damit niedriger als im Mai 2019 (damals: 16.500). Laut IT.NRW sind damit „keine Auffälligkeiten zu beobachten.“ Die Zahl der Sterbefälle liege auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

Bei den Auswertungen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die Sterbefallzahlen können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen.

Säuglingssterblichkeit war 1970 sechs Mal so hoch wie jetzt

Auch die Zahl der verstorbenen Säuglinge ist 2019 gesunken. Sie lag laut dem statistischen Landesamt im Jahr 2019 mit 630 Todesfällen auf einem niedrigeren Wert als ein Jahr zuvor (2018: 654). Die Säuglingssterblichkeit bezeichnet den Anteil der Kinder, die – gemessen an der Zahl der lebendig geborenen Kinder – vor Vollendung des ersten Lebensjahres sterben.

In Oberhausen sind im vergangenen Jahr unter 1000 lebendig geborenen Menschen rund vier im ersten Lebensjahr gestorben. Insgesamt gab es 2019 in Oberhausen acht Todesfälle unter Säuglingen, fünf davon Mädchen, drei Jungs. Im Jahr zuvor waren es insgesamt sieben Fälle. Insgesamt wurden in Oberhausen 2019 rund 1970 Kinder geboren.

Wie IT.NRW mitteilte, ist der Rückgang der Säuglingssterblichkeit in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2000 eher moderat. In Oberhausen gab es damals 15 verstorbene Säuglinge. Um das Jahr 1990 war sie noch etwa doppelt und in den 1970er Jahren sogar etwa sechs Mal so hoch wie im Jahr 2019. (gowe)