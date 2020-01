Oberhausen. Das beliebte Radiospiel „Zahltag – Wir zahlen deine Rechnung“ geht ab Montag, 6. Januar 2020, in die nächste Runde – mit einer Neuerung.

„Zahltags“-Glücksspiel von Radio Oberhausen wird grün

Wenn der Computer oder Dusche daheim zu lange liefen, dann kann die Nebenkostenabrechnung schon mal ein Loch in die Haushaltskasse brennen. Mit etwas Glück kümmern sich Radio Oberhausen in diesem Jahr um diese und viele weitere Löscharbeiten, denn vom 6. Januar bis zum 14. Februar 2020 läuft wieder das Radio-Glücksspiel „Zahltag – Wir zahlen deine Rechnung“. Einen Bonus für den Klimaschutz gibt es diesmal sogar obendrauf.

Ab sofort können die Hörer Rechnungen aus dem Jahr 2019 auf der Webseite von Radio Oberhausen bzw. per Post sowie per E-Mail (rechnung@derzahltag.de) einsenden. Ab Montag, 6. Januar 2020, wird dann wochentags zwischen sechs und 15 Uhr in einzelnen Spielrunden je eine Rechnung nach dem Zufallsprinzip gezogen.

Wer fleißig Radio hört, erhöht die Chancen

Fleißig Radio hören ist angesagt: Wer seinen Vornamen, die Art und die Höhe der Forderung vernimmt, kann sich bis zur vollen Stunde unter der kostenlosen Hotline 0800 6636600 melden – und danach den Betrag aus dem Haushaltsbüchlein streichen.

Dazu pflanzen die NRW-Lokalradios für jede beglichene Rechnung einen Baum und bringen den Klimaschutz wieder ein kleines Stück vorwärts (Informationen finden Sie unter www.plant-my-tree.de).