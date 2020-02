Zehn Jahre gute Konjunktur – Hat Oberhausen Chancen genutzt?

In den vergangenen rund zehn Jahren freute sich die deutsche Wirtschaft über gute Konjunkturdaten. Bis 2019 stieg die Zahl der Beschäftigten, füllten sich die Auftragsbücher der Unternehmen, stieg der Konsum an. Nach Auffassung von Wirtschafts- und Arbeitsmarktexperten hat Oberhausen das vergangene Jahrzehnt gut genutzt – und wirtschaftlich deutlich aufgeholt.

Im November 2019 vermeldete die Arbeitsagentur mit einer Quote von 9,5 Prozent einen historischen Tiefstand bei der Zahl der Arbeitslosen. Seit zehn Jahren steigt zudem die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch in Oberhausen stetig an. Weit mehr als 66.000 Beschäftigte gab es im vergangenen Jahr – 10.000 mehr als vor zehn Jahren.

Gute Konjunkturprognose der IHK

„Im Vergleich zu Mülheim und Essen steht Oberhausen sehr gut da“, urteilt Heinz-Jürgen Hacks, Industrie-Geschäftsführer der für die drei Städte zuständigen IHK, beim Stadtgespräch von WAZ, VHS sowie Arbeit und Leben am Montagabend im Bert-Brecht-Haus.

Bei der neuesten Konjunkturumfrage hat jedes zweite Unternehmen in der Stadt seine Lage als gut bezeichnet, nur neun Prozent als schlecht – das sei ein tolles Ergebnis. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten in den Nachbarstädten schwächeln, die Unternehmer erwarten weniger gute Geschäfte als es die Oberhausener tun. Vom früheren Image „Armenhaus von Deutschland“ rückt Oberhausen laut Hacks immer weiter ab.

Industrie-Arbeitsplätze fallen weg

Auch auf dem Arbeitsmarkt hat die Stadt die Chancen des wirtschaftlichen Aufschwungs „ganz gut genutzt“, sagt Arbeitsagenturchef Jürgen Koch. Das belege nicht nur die vergleichsweise hohe Zahl an Beschäftigten. „Viele Menschen in Oberhausen arbeiten in Jobs mit Zukunftsperspektive wie der Logistik und der Dienstleistungsbranche.“ Allerdings: In der Industrie werden die Arbeitsplätze in Oberhausen weiter sinken – seit 1980 hat sich die Zahl bereits halbiert –, „dafür werden andere Jobs dazukommen“.

Und dennoch: Die deutliche Mehrheit der 60 Stadtgesprächs-Teilnehmer beantwortet die Ausgangsfrage des Stadtgespräches „Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Beschäftigten gut?“ klar mit „Nein“.

Oberhausen So viele Experten wie nie Die Expertenrunde des Stadtgesprächs war bei dem wichtigen Thema Wirtschaft so groß wie nie. Mit dabei: Dieter Hillebrand (DGB), Heinz-Jürgen Hacks (IHK Essen), Martin Jonetzko (Unternehmerverband), Frank Motschull (Sozial-/Baudezernent der Stadt Oberhausen), Jürgen Koch (Agentur für Arbeit), Sebastian Krüger (Betriebsrat Sea Life), Gerd Schäfer (Betriebsrat Babcock Production Solutions AG) und Angelika Wösthoff (Verbraucherzentrale). Das nächste WAZ-Stadtgespräch findet am Montag, 8. Juni, im Bert-Brecht-Haus statt. Experten diskutieren dann mit Bürgern über das Thema Mobilität in der Stadt und die Frage: „Legt sich Oberhausen selbst lahm?“ Dabei geht es um die Vielzahl an Baustellen in der Stadt, mögliche Tempolimits oder Umweltspuren auf der Mülheimer Straße, um das Klima zu schützen.

Einen Grund dafür sieht DGB-Regionsgeschäftsführer Dieter Hillebrand im starken Rückgang der Industrie-Arbeitsplätze. Dort habe es früher in der Regel faire Arbeitsverträge mit guten Tariflöhnen und Absicherung gegeben. Die meisten Menschen im Ruhrgebiet arbeiten aber heute in der Dienstleistungs-Branche, im Sozialbereich oder in der Boombranche Tourismus. „Die Bezahlung ist schlechter als früher in der Industrie, die Arbeitsbelastung hoch. Jobs werden zwar ersetzt, aber den Menschen geht es nicht mehr so gut.“

Großen Konzernen fehlt der Bezug

Die Unternehmen verhalten sich allerdings recht unterschiedlich. Während sich die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Regel um ihre Angestellten kümmern würden, um Fachkräfte zu locken, bereiten große Konzerne, oft mit ausländischen Anteilseignern, Sorgen. „Ihnen fehlt der Bezug zur Stadt und zu den Menschen hier“, sagte Hillebrand.

Sozialdezernent Frank Motschull gestand offen die stark beschränkte Einflussmöglichkeit lokaler Akteure in Zeiten stürmischer Globalisierung ein. Früher konnten Politiker und Stadtführungskräfte bei Problemen auf Oberhausener Unternehmer zugehen, doch dies sei bei weltweit vernetzten Firmen oft nicht möglich.

Muntere Intensiv-Debatte in großer Runde: Das Stadtgespräch von WAZ, VHS sowie Arbeit und Leben im Bert-Brecht-Haus unter dem Titel: „Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Beschäftigten auch gut ! Stimmt das noch?" Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Mit bitteren Folgen für Oberhausen: Das zuletzt von einer deutsch-vietnamesischen Investorengruppe übernommene alte Babcock-Fertigungszentrum ist insolvent, die 80 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Der Weltkonzern VW will das MAN-Werk in Sterkrade verkaufen, die Mitarbeiter sind in Sorge.

250 Menschen haben 2018 ihre Arbeit verloren, als der US-Mutterkonzern das Oberhausener Werk von GHH Rand geschlossen hat, um die Produktion der Schraubenkompressoren ins billige Ausland zu verlegen. Das Chemiewerk Oxea (bald: „OQ“), im Besitz des Sultanats Oman, verlagerte seine Firmenzentrale 2016 ins Gewerbesteuer-Paradies Monheim, um nach eigenen Aussagen Jahr für Jahr eine Millionensumme zu sparen.