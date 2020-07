Zentrum Altenberg verführt zum Sitz-Tanz mit wilder Polka

Oberhausen. Mit „Umpa“-Songs und Spelunkenpolka der verruchten Art beschallen „Resistanzen 2“ am 31. Juli die Kulturschlosserei im Zentrum Altenberg.

Das nächste Live-Konzert in der Kulturschlosserei des Zentrums Altenberg, Hansastraße 20, übernehmen am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr „Resistanzen 2“ mit einem (für die Band etwas ungewöhnlichen) Akustik-Konzert.

Resistanzen 2 stehen für Spelunkenpolka auf knarrenden Holzdielen und „Umpa“-Songs vom wilden Mann, wie sie sonst nur in verruchten tschechischen Hinterhofkneipen zu finden sind. Ein Schlagzeug, eine Gitarre, einen Bass und einen singenden, ächzenden, flüsternden und grölenden Akkordeonisten – mehr braucht es dazu nicht.

Musikstile aus allen Ecken des alten Kontinents

In dieser Konstellation vereinigen Resistanzen 2 immer wieder überraschende Musikstile aus allen Ecken des alten Kontinents zu einem handgemachten transeuropäischen Sound, der nur ein Ziel kennt: Das Publikum in biergeschwängerter Kneipenluft in der Ekstase des Moments aufgehen zu lassen und mit ihm eine wüste Party zu feiern. Spelunkenpolka aus dem Pott: Da muss man schon diszipliniert sein, um nicht aus seinem festen Sitzplatz hochzuspringen und wild tanzend über den Hof zu fegen.

Einlass ist ab 18 Uhr, die Livemusik spielt ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei; der Hut geht rum. 6 Euro beträgt der Mindestverzehr pro Person.