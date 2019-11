Oberhausen. Eine Zeugin startete die Verfolgung, die andere wählte „110“. Wertvolle Hilfe für die Polizei im Falle eines letztlich gescheiterten Diebstahls.

Zeugin sprintet Verdächtiger hinterher und hält sie fest

Zeuginnen eines letztlich gescheiterten Diebstahls leisteten der Polizei wertvolle Hilfe. Für zwei Verdächtige endete der Tag im Polizeigewahrsam.

Die Polizei berichtet: In einem Textilgeschäft auf der Marktstraße beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin zwei tatverdächtige Frauen (20 und 33 Jahre), die sich auffällig für die Handtasche im Rollator einer 60-jährigen Kundin interessiert haben sollen.

Als die Mitarbeiterin eine weitere Kollegin informierte, flüchteten die Tatverdächtigen plötzlich aus dem Geschäft. Beide Mitarbeiterinnen verhielten sich auch jetzt weiter vorbildlich, unterstreicht die Polizei. Eine ging zu der 60-jährigen Kundin und fragte, ob sie noch alle ihre Wertsachen habe. Als die Frau festgestellt hatte, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer verschlossenen Handtasche in ihrem Rollator befand, sprintete die Kollegin hinter den beiden Tatverdächtigen her.

Eingeholt und festgehalten

Schon bald hatte sie die Frauen eingeholt und festgehalten. Ihre Kollegin verständigte per Notruf 110 die Polizei, so dass ein Streifenwagen schnell zur Hilfe eintreffen konnte. Als die jüngere Tatverdächtige die Polizisten erkannte, versuchte sie unbemerkt, das zuvor entwendete Portemonnaie der Rollator-Nutzerin wegzuwerfen. Das blieb aber nicht unbemerkt. Die Polizisten nahmen beide Tatverdächtige vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden sie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahl dem Haftrichter des Amtsgerichts Oberhausen vorgeführt.