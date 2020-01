Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zuschüsse von bis zu 100 Prozent

Der soziale Arbeitsmarkt bietet zwei Fördervarianten, abhängig von der Dauer der Langzeitarbeitslosigkeit. Für neue Mitarbeiter, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren, erhalten Arbeitgeber zwei Jahre lang einen Lohnkostenzuschuss von 75 Prozent im ersten und 50 Prozent im zweiten Jahr.

Für Arbeitslose, die in den vergangenen sieben Jahren sechs Jahre lang Hartz-IV-Leistungen bezogen haben, bekommen Arbeitgeber fünf Jahre lang Unterstützung: 100 Prozent der Tarif-Lohnkosten in den ersten beiden Jahren, in den Folgejahren dann 90, 80 und schließlich 70 Prozent der Lohnkosten. Nähere Infos: 0208-62 13 41 92.