Turbinenhalle 1: Der Eingang zur Haupthalle befindet sich am Tor zum großen Schotterparkplatz. Die Zufahrt mit dem Auto ist nur über die Straße „Im Lipperfeld“ möglich.

Turbinenhalle 2: Der Eingang zur etwas kleineren Halle befindet sich auf der Rückseite der Turbinenhalle. Wen es per Fußweg zur Turbinenhalle zieht, der ist also von der Mülheimer Straße aus schneller am Ziel. Autofahrer müssen weiterhin den Parkplatz über die Straße „Im Lipperfeld“ nutzen.