Zwei Termine tauschen

In der Druckversion enthält das Programmheft zum „Bewegenden Adventkalender“ einen kleinen Fehler: Die „Kultürchen“-Termine 8. und 18. Dezember müssen getauscht werden:

Der Oberhausener Schäfer kommt also am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr mit zwei Tieren zum Büro Lambster, Langemarktstraße 20, während die Lesung mit Apostolos Tsalastras am Mittwoch, 18. Dezember, um 18 Uhr in der Buchhandlung Blohm, Elsässer Straße 33, stattfindet.