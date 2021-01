Online trainieren beim Netzwerk Gesundheit

Wittgenstein Im Januar ist das Netzwerk Gesundheit Wittgenstein mit Online-Kursen gestartet, im Februar soll es weiter gehen.

Um aus der aktuellen Situation das Beste zu machen, haben sich die Verantwortlichen im Team des Netzwerk Gesundheit Gedanken gemacht, wie sie in der Zeit der Pandemie Mitglieder und Kursteilnehmer weiterhin mit Bewegungsangeboten versorgen können. Seit November 2020 steht der Kursraum wieder leer – es dürfen gemäß Corona-Schutzverordnung keine Gesundheits-Sportkurse und keine Kurse im Rehasport durchgeführt werden.

Individuell trainieren

Ganz nach dem Motto „Fit & Vital“ ins neue Jahr bietet das Netzwerk Gesundheit Wittgenstein seit Januar nun Online-Kurse an. „Im Januar sind hier schon einige eingestiegen, um sich zuhause weiter fit zu halten“, so Geschäftsführerin Marion Noelling. „Das Gute an unserem Angebot ist: Die Teilnehmer können zuhause entscheiden, zu welcher Zeit sie trainieren und welchen Kurs sie auswählen möchten. Wir möchten unseren Teilnehmern zuhause die Möglichkeit geben, ganz individuell zu trainieren - ganz ohne Termindruck mit einem festen Online-Kurstermin“, so Marion Noelling.

Jetzt für Februar buchen

Im Januar ist das Netzwerk Gesundheit mit einem Schnupper-Angebot an den Start gegangen. Ab Februar sollen sich die Kurse fest etablieren und das Team auf weiteren Zuspruch. Alle Fitnessbegeisterten können das Angebot nutzen, auch wenn sie vorher noch keine Kurse beim Netzwerk besucht haben. Das Online-Angebot besteht aus folgenden Kursen: Yoga und Pilates, Qigong und Rückenfitness, Yoga Silver und High Intensive Intervall Training (HIIT). Diese Kurse kosten ab Februar 40 Euro im Monat. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail melden: kontakt@gesundheitssport-wittgenstein.de

"Natürlich freuen sich schon jetzt alle Kursleiter und der Vorstand des Vereins auf den Wiedereinstieg im Kursraum und live vor Ort mit den Kursteilnehmern mit den Präsenzkursen an den Start zu gehen", schreibt das Team.

Nähere Infos unter www.netzwerk-gesundheit-wittgenstein.de