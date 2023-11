Fataler Hacker-Angriff im Kreis Olpe – die wichtigsten Infos

Buchstaben und Zahlen leuchten auf einem Bildschirm, auf dem ein Hacker-Programm geöffnet ist. Die Arbeit in den Verwaltungen zahlreicher Kommunen vor allem in Südwestfalen ist nach einer Cyberattacke auf einen kommunalen IT-Dienstleister weiter massiv gestört.

Kreis Olpe. Sperrmüll, Parken, Heiraten oder Ausweise abholen. Was geht noch? Die Überlebenstipps für Bürger im Kreis Olpe nach dem Hacker-Angriff.

Nach dem Hacker-Angriff auf den kommunalen Internet-Dienstleister Südwestfalen-IT sind Rat- und Kreishäuser der Region immer noch im Notbetrieb. Die internet-basierten Anwendungsprogramme laufen nicht, Computer dürfen aus Sicherheitsgründen nicht gestartet werden und die auf Internet-Technologie basierenden Telefonanlagen sind abgeschaltet. In den Verwaltungen wird versucht, einen Notbetrieb hochzufahren. Die Bürger fragen sich, was jetzt wie funktioniert und was nicht. Hier die Antworten auf wichtige Fragen:

Wie kann ich meine Stadt- oder Gemeindeverwaltung bzw. den Kreis Olpe erreichen?

Die Südwestfalen-IT will in Kürze für alle Verwaltungen wieder Übergangshomepages einrichten. Einige Städte und Gemeinden waren schneller. Dies sind Olpe unter (www.olpe-stadt.de), Kirchhundem (www.gemeinde.feuerwehr-kirchhundem.de) und Wenden (www.gemeinde-wenden.de). In Finnentrop soll Anfang nächster Woche eine Aushilfs-Homepage online gehen, auch in Attendorn ist sie Thema. Diese Übergangsinternetseiten werden nach und nach mit den wichtigsten Informationen bestückt. Bis dahin ist die Kontaktaufnahme ausschließlich über die Notrufnummern möglich. Die Liste mit allen Nummern finden Sie auf unserer Homepage unter www.wp.de/cyber_kreisolpe

Wird mein Sperrmüll, Schrott oder Altholz abgeholt und wie kann ich die Abholung anmelden?

Bereits angemeldete Abholtermine finden statt. Für kommende Abfahrten nach dem Abfallkalender der jeweiligen Kommune liegen in allen Rathäusern (Bürgerbüros, Infoschalter) Anmeldekarten aus, die ausgefüllt werden können. Einige Kommunen wie Lennestadt und Kirchhundem akzeptieren auch formlose Abholanmeldungen. In den Kommunen (bis auf Kirchhundem und Lennestadt) kann die Abholung unter www.XXX.abfuhrtermine.info (für XXX Stadt oder Gemeindename einsetzen) online angemeldet werden.

Ist Online-Parken weiterhin möglich, bzw. was müssen Parker jetzt tun?

Die Onlinebezahlsysteme „Pay by Phone“ und „SMS Parken“ in Olpe und „Easypark“ in Altenhundem sind ausgefallen und können nicht genutzt werden. Betroffene sollten ihre Autos aber nicht einfach ohne Parkschein abstellen, sondern gegen Bargeldzahlung ein Ticket an den Automaten ziehen. Die übliche Parkraumüberwachung läuft in allen Kommunen weiter.

Sind Hochzeiten weiterhin möglich?

Angemeldete standesamtliche Trauungen, für die Termine bereits feststehen, finden planmäßig statt, nur die Beurkundung der Eheschließungen muss später erfolgen.

Neue Trauungstermine anmelden, das ist derzeit nicht möglich.

Ist es möglich, in den Rathäusern einen Bauantrag zu stellen und wie lange muss ich auf eine Baugenehmigung warten?

Dies ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich, zumal nur Lennestadt, Olpe und Attendorn auch Baugenehmigungsbehörden sind, für die anderen vier Kommunen ist der Kreis zuständig. In allen Kommunen können Online-Bauanträge derzeit nicht eingereicht werden und Baugenehmigungen werden nicht erteilt.

Wenn mein neuer Personalausweis vorliegt, kann ich diesen in meinem Rathaus jetzt abholen?

Personalausweise und Reisepässe können bis auf weiteres nicht ausgestellt/beantragt werden. Bereits beantragte und im Bürgerbüro vorliegende Ausweispapiere können in Lennestadt und Kirchhundem abgeholt werden, ebenso Fundsachen. Allerdings können neue, abgeholte Personalausweise und Reisepässe im digitalen Meldesystem nicht auf den Status „abgeholt“ gesetzt werden, was bei Reisen ins Ausland bei der Passkontrolle zur Problemen führen könnte, darauf weist die Gemeinde Kirchhundem hin.

Auch die Volkshochschule ist eine Kreis-Einrichtung. Wie ist sie vom IT-Ausfall betroffen?

Auch die Volkshochschule des Kreises ist von dem Cyberangriff auf den Dienstleister Südwestfalen-IT betroffen. Deshalb ist sie derzeit per E-Mail und Telefon nicht erreichbar. Auch Anmeldungen zu Kursen sind nicht möglich. Aber alle laufenden Kurse können wie gewohnt weiter besucht werden (lediglich Onlinekurse sind derzeit nicht möglich). Im November starten viele neue Kurse – wer dazu bereits angemeldet war, kann einfach zum ersten Termin kommen.

