Alpen. Der Nikolausmarkt in Alpen lockt mit Kunsthandwerk und Musik. Das Ambiente zeichnet diesen Markt Jahr für Jahr aus. Das schätzen die Besucher.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alpen stimmt sich mit dem Nikolausmarkt auf Weihnachten ein

Markt, Musik und ein ausgelassenes Miteinander: Mit diesen drei Merkmalen lässt sich der Alpener Nikolausmarkt wohl am besten beschreiben. Insgesamt 48 Stände, die als Rundgang auf dem Rathausplatz und im Rathaus aufgebaut waren, lockten am Wochenende zum Stöbern und Verweilen ein, mit jeder Menge Kunsthandwerk, Schmuck oder Honig direkt aus Alpen.

Der Nikolausmarkt ist schön organisiert

„Der Nikolausmarkt ist sehr schön organisiert. Es sind viele schöne Sachen dabei“, sagte Händlerin Claudia Feldhaus. Sie verkaufte mit ihrer Tochter Julia Brauer floristisch gestaltete Leinwände, die sie mit Perlen oder Silberdraht verschönerte. Sie war das erste Mal in Alpen dabei. „Ich hatte schon einen Stand auf dem Spargelfest in diesem Jahr, das war richtig gut und ich kam gerne wieder. Ich bin sehr zufrieden.“

Zufrieden war auch Monika Knüppel, die gemeinsam mit Birgit Hommen den Senioren-Wunschbaum in Alpen initiiert. Nach gut zwei Stunden waren am Samstag schon mehr als die Hälfte der 134 vorhandenen Wunschkarten vom Baum genommen. „Es ist toll, dass es so viel Unterstützung gibt“, betonte Knüppel. Die Landfrauen boten nicht nur ihre begehrte Cafeteria im Rathaus an, sondern überreichten auch eine Spende an den Kinderschutzbund Alpen. Immerhin 500 Euro kamen bei den Landfrauen zusammen.

Aus Drahtseilen Engel geflochten

Der angrenzende Sitzungssaal war kaum wieder zu erkennen. Wo sonst Tische und Stühle stehen, hatten die Händler ihre Stände aufgebaut. Es gab Deko oder kleine Krippenfiguren. Die Bücherei verkaufte Bücher. Susanne Scholler-Camps und Cordilia Kempe boten Upcycling-Deko an. Aus Konservendosen bastelten sie Kronen, aus Drahtseilen flochten sie Engel und Einmachgläser machten sie mit Serviettentechnik zu hübschen Kerzenhaltern. „Bevor wir etwas wegschmeißen, schauen wir, ob man daraus nicht etwas basteln kann“, erklärte Scholler-Camps. Den beiden Frauen machte der Verkauf großen Spaß, auch mit den anderen Händlern verstanden sie sich gut. Der Konkurrenzgedanke hatte auf dem Nikolausmarkt gar keinen Platz.

Ob ruhig mit Blockflöten oder kräftig mit Trompeten und Posaunen: Musik durfte beim Alpener Nikolausmarkt definitiv nicht fehlen. Nach dem Auftritt der sieben Alpener Flöten-Kinder wurde es voll auf der Bühne. Die knapp 20 Musiker, die als Posaunenchorfreunde Niederrhein auftraten, stammen aus mehreren Chören aus der Region. Aus Rhede, Krefeld-Uerdingen, Moers, Orsoy, Budberg oder Wallach zum Beispiel. Mit im Gepäck hatten sie gleich ein ganzes Programmheft voller Lieder und Texte für die Besucher. Auf Zuruf spielten sie das gewünschte Weihnachtslied. Das Repertoire reichte von Klassikern, wie „Fröhliche Weihnacht überall“, bis hin zu Swingnummern, wie „Winter Wonderland“ oder „Jingle Bells“. Und ja, der ein oder andere Zuhörer ließ sich hinreißen, dabei kräftig mitzusingen. So kam Adventsstimmung auf.

Die Holzhütten waren mit Lichterketten geschmückt

Als es dunkel wurde, kam das Ambiente dieses kleinen, aber feinen Marktes erst richtig gut zur Geltung. Die Holzhütten waren mit Lichterketten geschmückt. Die Dancing Kids von der Wilhelm-Koppers-Schule Menzelen-Veen zeigten einen Tanz zu dem Lied „Weck den Weihnachtsmann“. Der kam noch nicht, dafür schaute der Nikolaus vorbei. „Tolle Stände und tolle Live-Musik. So gut wie in diesem Jahr hat mir der Nikolausmarkt lange nicht mehr gefallen“, betonte eine Besucherin.