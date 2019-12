Am Heiligen Abend muss alles komplett sein

Maria und Josef schauen in die Krippe zu ihrem Neugeborenen, die Heiligen Drei Könige bringen Gold, Myrrhe und Weihrauch, der Verkündigungsengel überliefert den Hirten die frohe Botschaft von der Geburt des Jesuskindes. Wenn Monika Hildner die historische Krippe im Foyer des Altenwohnheims St. Thekla aufbaut, dann achtet sie darauf, dass wirklich alle Details stimmen, schließlich stellt die Krippe die traditionelle Weihnachtsgeschichte figürlich da. Wie diese zusammengebaut wird, das weiß wohl keiner besser als die Rheinbergerin. Seit 35 Jahren baut Hildner Jahr für Jahr die Krippe auf. Schon als vierjähriges Mädchen kannte sie diese weihnachtliche Dekoration. Sie wohnte gegenüber des einstigen St. Nikolaus-Krankenhauses. „Als Kinder sind wir immer zur angrenzenden Kapelle gelaufen und haben zugeschaut, wie die Ordensschwestern die Krippe aufgebaut haben“, erinnert sich Hildner. So richtig hat sie das Krankenhaus und somit auch die Weihnachtskrippe nicht mehr losgelassen.

Was passiert mit der Krippe?

Als 14-Jährige machte Hildner ein Praktikum im St. Nikolaus, später dann eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Als im Mai 1984 die Ordensschwester das Krankenhaus verließen, stellte sich eine große Frage: Was passiert mit der zurückgelassenen Krippe? Hildner war die einzige, die wusste, wie diese aufgebaut wurde, schließlich verfolgte sie den Aufbau schon seit ihrer Kindheit. Im Dezember 1984 baute die Krankenschwester dann zum ersten Mal selbst die Krippe auf. Und das ist bis heute so geblieben.

Selbst nachdem Hildner nach knapp 50 Jahren als Krankenschwester 2006 in den Ruhestand ging, fühlt sie sich für den Aufbau weiterhin verantwortlich. Seit 13 Jahren stellt sie die Krippe daher ehrenamtlich auf. „Mir macht es großen Spaß und ich bin einfach ein Ehrenamtler durch und durch.“ Auch für die Bewohner des Altenheims ist der Aufbau eine besondere Tradition. „Manchmal baue ich aus Spaß einen Fehler ein und dann meckern die Bewohner direkt. Sie passen richtig gut auf“, so Hildner schmunzelnd. Schon einige Male dachte die 73-Jährige darüber nach, mit dem Krippenaufbau aufzuhören. „Doch als die Bewohner das mitbekommen haben, hatten sie Tränen in den Augen. Daher habe ich beschlossen, dass so lange zu machen, wie ich es noch kann.“

Stoff wird vorsichtig gedämpft

Gut drei Stunden braucht sie, bis die Krippe – ein Stecksystem – vollständig steht und Hildner auch zufrieden ist. Das Stroh für den Unterbau kommt aus dem Reitstall, Steine und Tannenzapfen aus ihrem heimischen Garten. Die Figuren, dazu gehören neben Josef, Maria und dem Baby, drei Schäfer, die drei Könige sowie Schafe, Ochs und Esel, stammen noch aus der Nachkriegszeit. Der Stall musste bereits einmal restauriert werden. „Der ursprüngliche Stall war dem Holzwurm zum Opfer gefallen“, sagte Hildner lachend. Die Pflege der Gipsfiguren ist da natürlich besonders wichtig. Auch die übernimmt Hildner selbst. Die Umhänge der Personen bestehen aus Filz und Samt. Die 73-Jährige dämpft die Stoffe, damit der Staub verschwindet und die Kleidung wieder glatt wird. „Das mache ich nur auf links“, betonte sie. Aber erst morgen ist die Krippe so richtig komplett: Bis zum Heiligen Abend ist das Kind in der Krippe nämlich mit einem Tuch abgedeckt. Heute, zur Geburt Jesu Christi, wird es gezeigt und mit passender Beleuchtung ins richtige Licht gerückt.