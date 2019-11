CDU-Kandidat: Auch Brammen fordert Görtz in Xanten heraus

In der Xantener CDU gibt es einen weiteren Bewerber, der Bürgermeisterkandidat der Partei für die Kommunalwahl 2020 werden möchte: Hans Peter Brammen aus Birten kündigte am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion an, dass er sich den Mitgliedern als Alternative zu Amtsinhaber Thomas Görtz und dem stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Daniel Ingendahl anbietet. Darüber habe er am Dienstagabend den Stadtverbandsvorsitzenden Tanko Scholten informiert. Das bestätigte dieser unserer Redaktion.

Brammens Ankündigung kommt eine Woche vor der entscheidenden Versammlung: Xantens Christdemokraten stimmen am Mittwoch, 27. November, darüber ab, mit wem sie in die Kommunalwahl im September 2020 gehen. In der Partei ist der Birtener nach Görtz und Ingendahl der dritte Bewerber. Außerdem will Rainer Groß Bürgermeister werden. Dafür ist er aus der CDU ausgetreten, um als unabhängiger Kandidat anzutreten. Bewerber aus anderen Parteien sind bisher nicht bekannt.

"Die Stadt liegt mir am Herzen"

Er habe sich die Kandidatur gut überlegt, sagte Brammen unserer Redaktion. Sein Entschluss sei in den vergangenen Wochen gereift, weil sich immer mehr zeige, wie zerstritten der Xantener Stadtverband sei. Die Lager von Görtz und Ingendahl stünden sich unerbittlich gegenüber. „Ich bin die Alternative in der CDU.“ Die Zerrissenheit des Stadtverbandes bereite ihm Sorgen. Deshalb wolle er Bürgermeisterkandidat der Partei in Xanten werden. „Getreu dem Motto meines Opas: Wenn Du etwas ändern willst, musst Du mitmachen.“

Seit vielen Jahren sei er Mitglied der CDU, er komme aus Xanten, „die Stadt liegt mir am Herzen“. Er sei 61 Jahre alt und habe 40 Jahre lang als Berufsfeuerwehrmann in Moers gearbeitet. Ein politisches Amt habe er nicht. Mit Blick auf Görtz und Ingendahl sagte er: „Ich muss kein Verwaltungsfachmann oder Jurist sein, um Bürgermeister zu werden.“ Und der Birtener ergänzte: „Was ich brauche, habe ich: einen gesunden Menschenverstand.“

Brammen umriss auch schon sein Wahlprogramm. Die Stadt solle sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Ein Kurpark sei ein Prestigeprojekt und Luxus. „Jetzt müssen wir mit den Folgekosten leben.“ Der Dienstleistungsbetrieb (DBX) – seit 2004 ist die städtische Tochter ein Betrieb – müsse wieder als Baubetriebshof eingegliedert werden. Die Gaststätte Plaza del Mar im Xantener Hafen – es wird vom Freizeitzentrum Xanten (FZX) betrieben, dessen Gesellschafter die Stadt Xanten, der Kreis Wesel und der Regionalverband Ruhr (RVR) sind – solle verpachtet werden. Gastronomie gehöre nicht zur Kernaufgabe einer Verwaltung. Außerdem solle darüber nachgedacht werden, ob Lüttingen und Wardt jeweils ein eigenes Feuerwehrgerätehaus bräuchten oder ob ein gemeinsames Gebäude sinnvoller sei, um schlagkräftiger zu sein. Die Einsatzkräfte von Vynen und Marienbaum seien auch zusammengelegt worden, „das ist eine starke Truppe“. Er wisse, dass solche Vorschläge unpopulär seien. Aber davor scheue er nicht zurück.

Nicht bei der Podiumsdiskussion

Nun bleiben dem Birtener nur noch wenige Tage, um in der Partei für sich zu werben. Trotzdem verzichtet der 61-Jährige darauf, am heutigen Donnerstag, 21. November, an der dritten und letzten Podiumsdiskussion mit Thomas Görtz und Daniel Ingendahl teilzunehmen. „Das lasse ich die beiden unter sich ausmachen.“

Er werde sich den CDU-Mitgliedern am nächsten Mittwoch im Schützenhaus Xanten vorstellen, sagte Brammen. Dann wählen die Xantener Christdemokraten ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020.