Außer Dienstag ist jeden Tag geöffnet

Das Lokal (Baerler Straße 96, Vierbaum, 02844 2458, Mail info@schwarzer-adler.de.) hat montags, mittwochs, donnerstags von 17 bis mindestens 23 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 17 bis 1 Uhr und sonntags von 16 bis 23 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Neuer Eigentümer ist die Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum eG.

Im Rahmen der Enni-Night of the Bands tritt am heutigen Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr, die Band „The Sonny Boys“ auf.