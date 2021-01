Budberger Psychologin spricht über das Thema Homeoffice

Rheinberg. Wie wirkt sich Heimarbeit auf die Psyche aus? Die Psychologin Janina Kempkes über Stressfaktoren, Zeitgewinn und mehr.

Rheinberg. Wurde das Thema Homeoffice in vielen deutschen Unternehmen lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt, gehört das Arbeiten von zu Hause aus seit Ausbruch der Pandemie inzwischen zur gängigen Praxis. Um Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu verhindern, ist in vielen Betrieben Heimarbeit angesagt. Doch wie wirken sich die veränderten Arbeitsbedingungen auf die menschliche Psyche aus? Ist das Homeoffice ein Stressfaktor oder eher eine Entlastung? Und wie ist es um die Work-Life-Balance bestellt? Wir haben mit der Psychologin Janina Kempkes aus Budberg darüber gesprochen.



Frau Kempkes, kann man pauschal sagen, dass sich Homeoffice positiv oder negativ auf die Psyche auswirkt?

Janina Kempkes: Nein, das hängt stark von der einzelnen Person und ihren Lebensumständen ab. Ich habe in meiner Praxis beispielsweise ein Pärchen, junge Eltern, die ein Kleinkind betreuen. Ihr Arbeitgeber hat das Homeoffice gut organisiert. Neben Konferenzen zu feststehenden Zeiten kann die Arbeit ansonsten sehr frei und selbstständig eingeteilt werden. Das empfinden beide Elternteile als enorme Erleichterung. Denn sie können flexibel auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Es wird beispielsweise vom Arbeitgeber in Kauf genommen, wenn gelegentlich das Kind auf dem Schoß sitzt, während die Eltern am Bildschirm arbeiten. Beide sprechen auch von einem Zeitgewinn, weil der tägliche Weg zur Arbeit wegfällt. Die Frau treibt nun mehr Sport, hat mit Yoga angefangen, wofür sie vorher keine Zeit hatte. Ein Plus also für die Work-Life-Balance. Beide sagen, zufriedener zu sein. Doch es gibt auch andere Fälle.

Wie sieht die Kehrseite der Medaille aus?

Ein anderer Patient von mir ist Soldat. Er war bei mehreren Einsätzen in Afghanistan und bräuchte nun eigentlich Zeit, um sich zu regenerieren. Doch zu Hause hat er schulpflichtige Kinder, denen er beim Heim­unterricht helfen muss. Dabei arbeitet jedes von ihnen mit einer anderen Online-Plattform. Seine Frau ist zudem psychisch erkrankt. Für ihn sei Homeoffice eine Katastrophe, wie er sagt. Erst auf der Arbeit komme er zur Ruhe.

Führt Homeoffice automatisch zu einer Vermischung von Privat- und Berufsleben? Und wenn ja, ergeben sich daraus Risiken?

Für Menschen, die ohnehin Büro und Privates schlecht trennen können, können durch Homeoffice die Grenzen noch weiter verschwimmen. Das muss an sich noch nichts Schlechtes sein. Denn nicht die Situation bestimmt, wie es jemandem geht, sondern die Bewertung der Situation. Werte ich beispielsweise nicht vorgegebene Grenzen als Möglichkeit der freien Zeiteinteilung, führt das zu einer höheren Zufriedenheit. Werte ich diese Situation jedoch als strukturlos, kann sie belasten. Bei manchen Menschen besteht auch die Tendenz, mehr oder länger zu arbeiten als nötig, Mittagspausen auszulassen, sie haben das Gefühl, immer erreichbar sein zu müssen. Das kann mit einem geringen Selbstwertgefühl zusammenhängen. Diese Menschen neigen dazu, ihre Arbeit in Zweifel zu setzen und sich stark von der Meinung anderer abhängig zu machen. Deshalb würden sie auch im Büro Mehrarbeit leisten. Nur ist die Hemmschwelle zu Hause abends den Laptop nochmals einzuschalten geringer als abends nochmals ins Büro zu fahren.

Wie kann man gegensteuern?

Man muss für sich eine Grenze setzen und sich zu Hause Strukturen schaffen, die bei der Abgrenzung von Job und Freizeit helfen. Das fängt damit an, dass man morgens eben nicht kurz vor 8 Uhr aufsteht und sich mit strubbeligen Haaren vor den PC setzt. Und es hört damit auf, dass man nach getaner Arbeit den Rechner ausschaltet und beispielsweise gleich danach spazieren geht, um Abstand zu gewinnen. Für jene, die sich gut strukturieren können, kann Homeoffice einen Zeitgewinn bedeuten. Und dann spricht auch nichts dagegen, in der Mittagspause mal eben die Waschmaschine anzustellen, sofern man ansonsten effizient arbeitet.

Welche Symptome können stressbedingt auftreten?

Zum Beispiel Schlafstörungen, weil die Menschen viel grübeln. Tagsüber haben die Personen dann Konzentrationsschwierigkeiten und fühlen sich energielos. Das wiederum führt dazu, dass sie abends nur noch auf der Couch gammeln, also wieder nur zu Hause sind und ihren Körper nicht fordern. Es entsteht ein Teufelskreis, den man durchbrechen muss. Das gelingt, indem man aktiv wird, Sport treibt, spazieren geht, ein kurzes Gespräch mit dem Nachbarn hält – das ist ja nicht verboten.

Spielen soziale Kontakte also eine Rolle?

Eine wichtige sogar. Eine Patientin von mir ist alleinstehend und ist wegen einer Depression in Behandlung. Als Reiseverkehrskauffrau musste sie schon im ersten Lockdown in Kurzarbeit gehen, jetzt ist sie im Homeoffice und leidet darunter, den ganzen Tag alleine zu verbringen. Dadurch geht es ihr erheblich schlechter.

Kann das Homeoffice auch für Arbeitgeber ein Stressfaktor sein?

Das geht in beide Richtungen. Bei Arbeitgebern führt Homeoffice ein Stück weit zum Kontrollverlust. Sie müssen darauf vertrauen, engagierte Mitarbeiter zu haben, die ihre Arbeit auch zu Hause verantwortungsvoll erledigen. Doch auch sie müssen sich neu strukturieren und etwa die nötigen Bedingungen fürs Homeoffice schaffen. Wohnt ein Mitarbeiter auf dem Land mit schlechter Internetverbindung, steht der Arbeitgeber schon vor einer großen Herausforderung.

Die Fragen stellte Beate Wyglenda

Spezialisiert auf Trauma-Behandlungen

Janina Kempkes bietet als staatlich anerkannte Psychologische Psychotherapeutin in ihrer Praxis an der Bischof-Roß-Straße 2 ambulante Psychotherapie für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr bei einem breiten Spektrum psychischer Störungen an.

Spezialisiert hat sie sich auf die Behandlung von Traumatisierungen.

Bei Interesse an einer Psychotherapie bietet Janina Kempkes dienstags von 18.30 bis 20.10 Uhr eine telefonische Sprechzeit unter 0157/88182672 an.