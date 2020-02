„Bücher-Babys“: Eltern treffen sich zum gemeinsamen Vorlesen

Natürlich können Babys und Kleinkinder noch nicht lesen, genauso können sie auch noch nicht alle Zusammenhänge, die in Büchern beschrieben sind, verstehen: „Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Eltern frühzeitig anfangen, ihren Kindern vorzulesen“, sagt Sozialpädagogin Gitta Hackstein. Gemeinsam mit Leonie Meurs, ebenfalls ausgebildete Sozialpädagogin, rief sie die „Bücher-Babys“, ein neues Projekt des Kinderschutzbundes ins Leben.

Dabei sollen Babys und Kinder im Alter von sieben Monaten bis zwei Jahren spielerisch an den Umgang mit Büchern gewöhnt werden. Die Vorlesestudie der Stiftung Lesen aus dem Jahr 2017 ergab, dass 55 Prozent der Eltern ihren Kindern im ersten Lebensjahr nicht regelmäßig vorlesen. 28 Prozent tun dies auch nicht in den ersten drei Lebensjahren. „Viele Eltern wissen nicht, wie wichtig das frühe Vorlesen ist oder sind unsicher bei der Wahl angemessener Bücher“, erklärt Hackstein.

Bücher-Babys: Treffen finden alle zwei Wochen statt

Die Stadtbücherei Wesel und auch andere Städte in der Region bieten Bücher-Baby-Projekte bereits an. Über ein bundesweites Leseförderprogramm für Familien erhalten Eltern bei teilnehmenden Kinderärzten sogar Beutel mit kleinen Bilderbüchern. Die Mitglieder des Kinderschutzbundes wollten solch ein Angebot nun auch in Alpen testen.

Alle zwei Wochen treffen sich Eltern mit ihren Kleinkindern dienstags von 10 bis 10.45 Uhr im Wechsel im katholischen Familienzentrum St. Ulrich und im evangelischen Familienzentrum, um sich gemeinsam mit Büchern zu beschäftigen. „Vorlesen bedeutet auch, einfach Bücher anzuschauen und Dinge zu benennen. Kinder lernen, indem sie die Sprache hören“, so Meurs. Das Programm besteht aus freier Lesezeit, in der vorgelesen oder die Bücher einfach angefasst werden können.

Lieder- und Singspiele gehören auch zum Programm

Wenn die Kinder bereits etwas älter sind, können die Inhalte beschrieben und die Buchseiten gemeinsam umgeblättert werden. Dann bringt die Büchermaus jedes Mal ein anderes Buch mit. In der Gruppe werden die Bilder angeschaut, spielerisch wird das Thema erklärt. Lieder- und Singspiele oder mit kleinen Rasseln musizieren gehört ebenfalls jedes Mal dazu. „Sprache, Musik und Bewegung zusammen können die Entwicklung von Sprache, Konzentration und die Beziehung zu den Eltern oder Großeltern besonders stärken und fördern“, weiß Hackstein.

Das Angebot wird vom Kreis Wesel gefördert und ist kostenlos. Eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich. So kommen bei jedem Treffen die gleichen Eltern mit ihren Kindern zusammen. Zehn Plätze gibt es. Die erste Gruppe hat sich bereits zweimal getroffen. Weitere vier Treffen stehen bis Ostern noch an.

Dann startet ein neuer Kurs, für den es schon eine Warteliste gibt. Weitere Informationen hat Gitta Hackstein unter 0175/3628862, E-Mail an : g.hackstein@dksb-alpen.de.