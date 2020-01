Rheinberg. Andreas Beuscher ist mit den Fahrzeugen seiner mobilen Cocktail-Bar aus Kamp-Lintfort an den Mühlenweg in Ossenberg umgezogen.

Cocktail-Ambulanz zieht ins Autohaus in Rheinberg um

Wo früher geschraubt wurde, wird demnächst gerührt, geschüttelt und gemixt. Mit seiner mobilen Cocktailbar Cocktail-Ambulanz ist Unternehmer Andreas Beuscher in die Räume des ehemaligen Autohauses Terhorst in Ossenberg gezogen. Die Schließung des Autohauses Ende vergangenen Jahres war für den 39-Jährigen wie ein Sechser im Lotto.

Seit einigen Jahren in Ossenberg beheimatet, hatte er mitbekommen, dass der Kfz-Betrieb eingestellt wird. Also hat Beuscher kurzerhand eine E-Mail geschrieben, um Kontakt aufzunehmen. „Meinen bisherigen Standort in Kamp-Lintfort hätte ich im nächsten Jahr aufgeben müssen, da wollte ich die Gelegenheit wahrnehmen“, erzählt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der die Immobilie gekauft hat. Damit kehrt Beuscher nach sechs Jahren zurück zu seinen unternehmerischen Wurzeln. Denn in Rheinberg hatte er den Grundstein für sein Geschäft gelegt.

Areal bietet Platz zur Expansion

Noch sieht es am Mühlenweg nach Umzug aus. Doch von Anfang Februar an werden die insgesamt sechs Fahrzeuge der Cocktail-Ambulanz, der Lkw für Großveranstaltungen sowie die drei alten Bierwagen von Ossenberg aus ihre Einsätze fahren.

Mit den rund 800 Quadratmeter großen Hallen- und Büroräumen auf etwa 2000 Quadratmeter Grundstücksfläche bietet das Areal am Mühlenweg ausreichend Platz, um zu expandieren. „Hier kann ich künftig alles nach eigenen Wünschen und nach Bedarf gestalten“, sagt Beuscher erfreut. Dazu zählen Büros, Konferenzräume und ein Showroom, in dem die eigene Spirituosenmarke Ceeper’s ins rechte Licht gerückt wird.

Neue Ideen und Konzepte lassen sich umsetzen

Für Erleichterung im Arbeitsalltag des derzeit 14-köpfigen Barkeeper-Teams, Studenten oder Saisonkräfte auf 450-Euro-Basis, sorgt die großzügige Spülküche, die direkt an die Lagerhalle angrenzt. „Endlich können wir die Fahrzeuge im Trockenen beladen. Und für den Fall, es ist mal etwas defekt, haben wir jetzt auch eine Bühne“, ergänzt Beuscher lächelnd.

Auch neue Ideen und Konzepte lassen sich umsetzen: Rund 150 Quadratmeter sollen in einen Event­raum verwandelt werden – mit kleinem Privatstrand vor der Tür. „Da bieten wir Platz für etwa 60 Personen, die dort ihre Feierlichkeit ausrichten können“, so Beuscher. Wenn gewünscht, inklusive Cocktailbar.

Infos auf Facebook und Instagramm

Für den Familienvater beginnt spätestens Ende April die Hochsaison, die bis Ende September dauert. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Neben privaten Feiern ist die Cocktail-Ambulanz auf vielen Stadtfesten, Events und Firmenfeiern in der Region gebucht. Bislang hat Beuscher die Organisation seines Geschäftes ganz allein gestemmt. „Doch mit dem räumlichen Wachstum sollte sich auch das bald ändern“, sagt er.

Die Cocktail-Ambulanz informiert ihre Kunden über Veranstaltungen auch über Facebook und Instagram.