Rheinberg/Xanten. Tägliche Messe im Netz. Auch Gottesdienste am Palmsonntag und an den Kar- sowie Ostertagen digital abrufbar.

Auch Gotteshäuser sind in Pandemie-Tagen Tabuzonen. Deshalb bedienen sich die Kirchen in Rheinberg und Xanten jetzt moderner Medien, um den Gläubigen näher zu kommen. So beschreitet die Propsteigemeinde den digitalen Weg, um die Distanz zur Gemeinde zu überbrücken. Jeden Tag wird um 8 Uhr im Xantener Dom eine Messe gelesen, die dann zwei Stunden später online geht (www.sankt-viktor-xanten.de). Die erste Messe hat am Mittwochmorgen der neue Propst Stefan Notz gelesen. „Auch für uns Seelsorgerinnen und Seelsorger ist jetzt wichtig, unter den besonderen Umständen das geistliche Leben zu gestalten und zugänglich zu halten für die Gläubigen“, so Notz.

Die tägliche Messe im Netz sei eine Möglichkeit. Auch die Gottesdienste an Palmsonntag und an den Kar- und Ostertagen werden so übertragen. Zwischendurch wird es auch Impulse und Ansprachen online geben. Für die älteren Gläubigen ohne Internetzugang biete die Gemeinde auch Lösungen, so Kaplan Christoph Potowski. Viele Kranke würden über Kabel-TV, Domradio oder Radio Horeb informiert. Alle erreiche man aber nicht. Aber Hausbesuche und Krankenkommunion seien weiter möglich. Es sei für ihn „eine ganz neue Erfahrung, ohne Gemeinde Gottesdienst zu feiern“, sagte Propst Notz. Ein Problem sei das für ihn nicht. Die Priester der Propstei und Regionalbischof Rolf Lohmann hätten ihre Unterstützung für die tägliche Messe zugesagt. „Das finde ich ermutigend, wie auch das Verständnis, das ich erlebe“, so Notz.

Das oft verdammte Internet als segensreicher Retter in der Not

Die beiden evangelischen Pfarrer Udo Otten (Rheinberg) und Heiner Augustin (Budberg und Orsoy) möchten nicht untätig werden. Gerade jetzt, in diesen so verstörenden Tagen der Corona-Krise, müsse die Kirche doch ihre Stimme erheben, finden sie. Und da wird das mitunter verdammte Internet zum segensreichen Retter in der Not. „Wir möchten Gottesdienste oder wahrscheinlich eher Andachten im Netz anbieten“, so Pastor Otten. „Wie wir das machen wollen, wissen wir noch nicht genau, weil das alles Neuland für uns ist. Aber wir wissen, dass wir es machen wollen. Und dass das erste Filmchen am Sonntag zur Verfügung stehen soll.“

Erst einmal müssen sich die beiden Kirchenmänner die Technik beschaffen: Videokamera, Mikrofon, Stativ, Schneideprogramm, Kabel. Otten: „Vielleicht gehen wir an für eine Andacht ungewöhnliche Orte, stellen uns zum Beispiel in die menschenleere Fußgängerzone.“Eine wichtige Frage wollen die kreativen Pfarrer noch klären: Wie kann man den Online-Gottesdienst so organisieren, dass auch Menschen, die nicht tagtäglich mit Internet, PC, Tablet oder Smartphone umgehen, darauf zugreifen können?Fest steht, dass Otten und Augustin ihre Filmchen auf die Internet-Plattform Youtube stellen wollen und dass man die Ergebnisse über die Seite www.kirche-rheinberg.de abrufen kann.„Wie gesagt“, so Udo Otten, „wir wissen noch nicht genau, wie und was das wird, es ist ein Experiment für uns. Alles ist offen – so offen wie alles in diesen bewegten Tagen.“