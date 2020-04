Corona legt vieles lahm, die Kinderarmut leider nicht

Foto: OH

Der Verein „Klartext für Kinder will – sobald es die Situation erlaubt – wieder durchstarten, um armen Kindern zu helfen.

Rheinberg/Moers. Das Fußball-Feriencamp bei Fichte Lintfort ist natürlich abgeblasen, die mobile Kindertafel fährt nicht mehr - deren ehrenamtlichen regionalen Köche haben in diesen Tagen auch eigene Sorgen. Nahezu alle Projekte ruhen, selbst die so wichtige Einzelfallhilfe für bedürftige Kinder - das Paar Schuhe, das Lattenrost oder die Unterwäsche - ist quasi zum Erliegen gekommen. Weil große Teile des örtlichen Einzelhandels geschlossen haben, unsere Patenhelfer nicht einkaufen können, der Kontakt zu den Familien ohnehin untersagt ist. Die Corona-Krise hat derzeit auch den Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!“ weitgehend lahm gelegt – aber: immun gegen das Virus bleibt die Kinderarmut. Die Botschaft von Klartext lautet deshalb: „Unsere Mission lebt!“

Probleme nicht aus den Augen verlieren

Das Leben Tausender von benachteiligten Kindern in Rheinberg, Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ist seit Wochen und für noch unbestimmte Zeit eingeschränkter denn je. Es mangelt an vielem, allein, die Hilfen haben Kontaktverbot.

„Das ist in unserem ehrenamtlichen Fall auch richtig so“, betonen die Klartext-Vorsitzende Maria Welling und Geschäftsführer Michael Passon unisono. „Gesundheitsschutz hat Vorrang, die Rücksicht auf besonders gefährdete Mitmenschen.“

Trotzdem gelte es, drängende Probleme nicht aus den Augen zu verlieren. „Und Kinderarmut ist eines der drängendsten, insbesondere hinter geschlossenen Haustüren“, findet das Duo. „Unsere Helfer, egal ob bei der Kindertafel, in der Antragsgruppe oder im Vorstand, sind traurig, dass ihnen die Hände gebunden sind.“

Deshalb möchte Klartext allen Kindern, Familien, Spendern, Kooperationspartnern und aktiven Ehrenamtlern sagen: „Wir sind da, stehen in den Startlöchern, wenn es wieder losgehen kann.“ Natürlich sobald es das RKI, die Regierung und vor allem die Vernunft zuließen. Um besser vorbereitet zu sein, bitten Welling und Passon die Kooperationspartner in den sozialen Institutionen: „Bitte schickt, soweit es Eure Arbeit zulässt, trotzdem Eure Anträge auf Hilfen für bedürftige Kinder in Rheinberg, Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn, damit wir alles vorbereiten und sie zu gegebener Zeit schneller umsetzen können.“

Info und Kontakt: klartext-fuer-kinder.de