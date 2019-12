Das Alpener Krähenballett wechselt die Farbe

Veen. Blau und Weiß sind die glitzernden Farben, in denen das Veenze Krähenballett Session für Session neben akrobatischer Eleganz viel Glanz auf die närrische Bühne bringt. Davon konnte sich das Publikum schon beim Karnevalssauftakt im Krähendorf überzeugen, wo die Mädels mit ihren flotten Tänzen wieder für viele Glanzlichter gesorgt haben. Doch das Krähenballett sorgt sich um seinen Glanz. Denn die Kostüme der Mädchen und jungen Frauen sind in die Jahre gekommen und müssen dringend ersetzt werden.

Aber ein neues Outfit für die Mädels-Truppe ist eine wesentlich größere Herausforderung als eine ambitionierte Choreografie. Denn allein für das Kostüm nur einer Gardetänzerin muss man rund 600 Euro auf den Tisch legen. Bei aktuell 14 tanzenden Krähen im Alter von 14 bis 22 Jahren kommen da schnell mal 8500 Euro zusammen. Ein finanzieller Kraftakt. Um den zu stemmen, ist das närrische Ballett auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. Und auf Einfallsreichtum.

Dann kam der Notruf

Als Sponsor ist der Fohlen-Fanclub Veen 83 in den Ring gestiegen. Der hat sich auf die Fahne geschrieben, jährlich eine Gruppe aus dem Dorf, die sich ums dörfliche Leben verdient gemacht hat, zur Belohnung kostenlos zu einem Heimspiel des aktuellen Beinahe-Spitzenreiters der Fußball-Bundesliga in den Borussiapark nach Mönchengladbach mitzunehmen. Für das nächste Jahr hatten die Borussen-Fans auch schon eine bestimmte Mannschaft auserkoren.

Aber dann kam der Notruf des Krähenballetts nach neuen Kostümen für den Gardetanz. Spontane Reaktion der Fußball-Fans: „Da müssen wir helfen.“ 500 Euro aus der Fanclub-Kasse und eine Sammlung im Bus auf der Fahrt zum Heimspiel der Borussia brachten noch einmal 200 Euro. Somit konnten Josef Holland, Vorsitzender beim Fanclub Veen 83, und sein Kassierer Michael Holland jetzt beim Übungsabend des Krähenballets 700 Euro übergeben. Darüber haben sich die Mädels mal so richtig gefreut.

Den Sessionsauftakt beim Elferrat der Veenze Käje absolvierten sie zu Abba-Hits noch in den alten Kostümen. Die hatte Waltraud van Bebber vor rund 15 Jahren eigenhändig geschneidert. Sie wurden im Laufe der Jahre an wechselnde Formationen angepasst, wie Lena Büren augenzwinkernd erzählt: „Jeder Körper ist halt anders.“ Die 21-Jährige Kauffrau-Auszubildende im Gesundheitswesen tanzt seit sechs Jahren im Ballett, immer noch im ersten Kostüm. „Aber es zwickt schon an der einen oder anderen Stelle“, räumt sie offen ein.

„100 Jahre und topfit“

Nicht nur das. Die Gebrauchsspuren sind auch durch noch so geschickte Nadelstiche kaum noch zu kaschieren. Die Pailletten, sofern sie noch dran sind, sind blass geworden, der Stoff zeigt Risse, die kaum noch gestopft werden können. Umso erfreulicher sei es, dass so viele mithelfen, dass das Krähenballett als Teil der Veener Borussia, die im kommenden Jahr die 100 Lenze vollmacht, bei der großen Sitzung Ende Februar im neuen Outfit glänzen kann. Gemäß dem närrischen Motto „100 Jahre und topfit“ wollen die Mädels ihr Publikum mitreißen. Und das in neuen Farben: Das Ballett kommt im klubeigenen Gelb-Schwarz auf die Bühne. Nur beim Straßenkarneval ziehen die tanzenden Krähen am Rosenmontag weiter im grün-weißen Ersatzdress durch die Gassen im Krähendorf.

Das Ballett hat enormen Ideenreichtum entwickelt, das Geld für die neuen Kostüme zusammen zu bekommen. Eine Erfindung trägt den verführerischen Namen Black Beauty und kommt aus der Flasche: Es handelt sich um einen Maracuja-Mix aus der Moosburg-Brauerei mit dem Zeug zum Kultgetränk. Und mit einem namhaften Online-Händler haben die Veener Mädels ein, so hoffen sie, einträgliches Crowdfunding-Projekt gestartet. Wer da kauft, hilft den Tänzerinnen.

Es herrscht Zuversicht, dass das Krähenballett im Frühjahr mit neuen Kostümen glänzt, wenn es den neuen Show-Tanz im 100-Jährigen des Klubs vorstellt. „Mit Glitzer, Schwung und Hüfte“, verspricht Lena Büren. Mehr verrät sie nicht. Es wird sicher ein Hingucker. Ganz bestimmt.