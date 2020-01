Das kleine Alpen hat sich für 2020 Großes vorgenommen

In Kürze beginnen die Fraktionen in ihren Klausuren mit den Beratungen über den Haushaltsentwurf von Kämmerin Andrea Wessel, bereiten ihre Beschlüsse vor und legen fest, was sich die Gemeinde im nächsten Jahr leisten kann und will. Es ist Wahljahr. Im September wird der neue Rat gewählt. Da tut sich Politik für gewöhnlich schwer, doch für Wahlgeschenke fehlt das Geld. Da bleibt nur wenig Spielraum.

Das Feuerwehr-Haus ist inzwischen abgerechnet

Schule und Sport: Nachdem das neue Haus für die Freiwillige Feuerwehr mit 6,5 Millionen Euro inzwischen abgerechnet worden ist, steht mit dem Einstieg in die energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums eine deutlich gewichtigere Herausforderung bevor. 14,5 Millionen Euro ist das Paket schwer, das Alpen zwar seinen Klimaschutzzielen ein gutes Stück näher bringt, aber finanzielle Tiefausläufer heraufziehen lässt – auch wenn am Ende 11,6 Millionen Euro das Land zahlt. Denn es bleibt nicht nur beim Eigenanteil von knapp drei Millionen.

Denn Maßnahmen, die in der Bauphase zwar Sinn ergeben, aber nicht ins Förderprogramm passen – wie die Erneuerung der Sanitäranlagen in Schule und Turnhalle – summieren sich noch mal auf rund zwei Millionen. Hier hat die Politik auch in Niedrigzinszeiten schwierige Entscheidungen vor sich. Zumal für eine neue, klimafreundliche Heizung in der Grundschule in Veen auch eine gute halbe Million aufgerufen sind. Und auch der Kunstrasen für die Alpener Viktoria drängt wieder auf die Tagesordnung. Hier hat Bürgermeister Thomas Ahls mit der Staatskanzlei einen Deal erarbeitet, der das Ende der roten Asche absehbar werden lässt. Auch mit den Tennisfreunden und der Leichtathletikabteilung scheint eine Lösung erreichbar.

Dem Facelifting für Alpen scheint die Luft auszugehen

Stadtumbau: Dem groß angelegten Facelifting für Alpen, einst mit großem Enthusiasmus auf den Weg gebracht, scheint ein wenig die Luft auszugehen. Man gewinnt den Eindruck, dass nach der Trennung von Chef-Techniker Walter Adams die letzte treibende Kraft im Rathaus abhanden gekommen ist, das ehrgeizig geplante „neue Wohnzimmer“ auszustaffieren. Zwar ist die kleine Stube gegenüber dem Rathaus im Rohbau fertig, die Möbel weitgehend geliefert. Doch es fehlt der Elan der frühen Phase und ein verlässliches Signal, wie’s hier weiter gehen soll.

Die in der Summe 1,2 Millionen Euro im Haushalt, die von Jahr zu Jahr geschoben werden, nähren die Zuversicht nicht. Wahrscheinlich ist, dass es nach dem Abriss des Eckhauses Burgstraße/An der Vorburg mit der Umgestaltung des Kurfüstin-Amalia-Platzes an der evangelischen Kirche weitergeht. Die Evangelische Kirchengemeinde hat inzwischen grünes Licht gegeben. Zur Umsetzung der Pläne für die Neue Mitte – Kernstück der Planung – steht immer noch die Einigung mit der Sparkasse am Niederrhein aus.

Für den Willy-Brandt-Platz wird ein Investor gesucht

Willy-Brandt-Platz: Mitte Februar zeigt sich, ob der zweite Anlauf, einen Investor für das Filetstück Willy-Brandt-Platz zu finden, von Erfolg gekrönt ist. Die Zuversicht im Rathaus war zuletzt vernehmbar. Hier soll ein Supermarkt und eine Drogerie angesiedelt werden, um den schwächelnden Einzelhandel wieder flott zu machen. Zugleich hoffen viele in der Politik, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht, an dem es in Alpen mangelt. Auch aus einem anderen Grunde wäre ein überzeugender Investor nicht ganz unwichtig: Die Kämmerin kalkuliert mit knapp zwei Millionen aus dem Grundstücksverkauf. Solche Einnahmen sichern Handlungsspielraum.