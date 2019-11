Der Buß- und Bettag im Alltag

Rheinberg. Der Buß- und Bettag – ein evangelischer Feiertag an einem Mittwoch. Seit 1995 nicht mal mehr ein gesetzlicher Feiertag. Eingebettet zwischen Ewigkeitssonntag, Totensonntag und erstem Advent. „Der Buß- und Bettag hat heute in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich keinen Stellenwert mehr, er ist irgendwie hintenübergefallen“, sagt Heiner Augustin, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Budberg. „Das möchten wir ändern.“

„Buße bedeutet Veränderung.“

„Wir“, das sind die vier Evangelischen Kirchengemeinden Orsoy, Budberg, Rheinberg und Wallach-Ossenberg-Borth. Gemeinsam laden sie zu einem unkonventionellen Buß- und Bettags-Gottesdienst ein: am Mittwoch, 20. November, um 15 Uhr, im Foyer des Stadthauses – ganz bewusst da, wo Begegnung ist, wo Menschen ein- und ausgehen, wo an Lösungen gearbeitet wird. „Das ist die Ursprungsidee des Buß- und Bettages“, macht Pfarrer Augustin deutlich. Früher seien diese Tage bei Bedarf eingestreut worden. „Wenn Not am Mann war, haben die Menschen mit vereinten Kräften nach Lösungen gesucht. Mit Gebeten, aber auch vor Jahrhunderten schon durchaus mit einem weltlichen Ansatz nach dem Motto: Was können wir wie besser machen? Buße ist ja nicht nur die innere Einkehr, sondern bedeutet auch Veränderung.“

Kirche will und muss sich verändern. Augustin: „Wir hätten uns am Buß- und Bettag auch mit fünf Leuten in unserer Kirche verstecken können. Aber wir haben gedacht: Wir gehen lieber an einen Ort, der sichtbar für Veränderung steht – das Stadthaus.“

Was Menschen im Alltag bewegt

Bürgermeister Frank Tatzel habe sofort zugesagt, als er ihm das Anliegen vorgetragen habe, betont der Pfarrer, der den Buß- und Bettags-Gottesdienst zusammen mit seinem Rheinberger Kollegen Udo Otten gestaltet: „Man kann sich auch vor ein Kraftwerk stellen und die Energiewende aufgreifen. Oder vor einem Zoo über die Schöpfung und den Umgang mit Tieren nachdenken.“ Es gebe so viele Veränderungen in unserem Leben, da bekomme der Buß- und Bettag eine ganz neue Dimension. Als ein Beispiel nennt Augustin Schüler, die auf die Straße gehen, um dort ihre Sicht auf den Klimawandel deutlich zu machen. Dort hingehen, wo an Antworten auf aktuelle Fragen gearbeitet werde, lautet die Devise.

Den Kirchengemeinden gehe es um Fragen, die Menschen in ihrem Alltag bewegen: Wohin bringt uns die aktuelle politische Entwicklung? Welche Schritte sind nötig, damit auch die nächsten Generationen noch eine lebenswerte Erde vorfinden? Wie können wir in unserer Nachbarschaft und in unserer Stadt das Zusammenleben gestalten?

Pfarrer Augustin und seine Kollegen hoffen, dass viele Menschen den ungewöhnlichen Gottesdienst besuchen, das Experiment wagen und sich auf das neue Format freuen. Der Budberger Pfarrer warnt vor falschen Erwartungen: „Das wir kein stundenlanger Gottesdienst.“ Ein wenig Zeit für Besinnung mit Musik und Gebet trifft es wohl eher.