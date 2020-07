Die Schulmaterialkammer hilft Rheinberger Familien

Rheinberg. Die Einrichtung unterstützt finanziell schwächer gestellte Rheinberger Familien.

Anspitzer, Hefte, Stifte, Textmarker, Blöcke, Farbkästen, Zirkel und, und, und. Vor dem Schulstart nach den Sommerferien stehen zahlreiche Utensilien auf der Einkaufsliste, die im Schulalltag einfach ein Muss sind. Doch für viele Familien ist dieser Einkauf ein finanzieller Kraftakt. Deshalb möchte die Schulmaterialkammer von Kolpingfamilie Rheinberg und Caritasverband Moers-Xanten auch in diesem Jahr bedürftige Schüler gegen einen kleinen Eigen­anteil mit dem notwendigen Material versorgen. Unterstützt werden beispielsweise Familien, die Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen. Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen.

Drei Ausgabetermine

Dabei haben die Organisatoren das Prozedere an die aktuelle Corona-Situation angepasst und werden an drei Terminen Materialpakete im ehemaligen Konvikt Lützenhofstraße, ausgeben, und zwar am Samstag, 1. und 8. August, sowie am Montag, 3. August. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, erfolgt die Ausgabe nach Alphabet. Familien, deren Nachnamen mit den Buchstaben A, B, C oder D beginnen, erhalten die zusammengestellten Pakete von 13 bis 14 Uhr, für die Buchstaben E bis J erfolgt die Ausgabe von 14 bis 15 Uhr, K bis N von 15 bis 16 Uhr und M bis Z von 16 bis 17 Uhr.

Die Familien werden gebeten, zu den festgelegten Uhrzeiten zu erscheinen, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und die Abstandsregeln einzuhalten.