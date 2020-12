Doch keine Weihnachtsgottesdienste in St. Ulrich

alpen Die katholische Kirchengemeinde hat die Präsenzgottesdienste abgesagt. Corona hat das Kirchenleben verändert, sagt Pfarrer Heshe.

Alpen. Wenn Dietmar Heshe, leitender Pfarrer der , auf das Foto vom Weihnachtsgottesdienst von vor zwei Jahren schaut und dann an das diesjährige Weihnachtsfest denkt, wird er nachdenklich. Bis auf den letzten Platz war die Kirche 2018 gefüllt, gemeinsam wurde unbeschwert gebetet und gesungen. Das wird dieses Jahr nicht so sein.

Anders als viele Kirchengemeinden in der Region, hielt die Ulrich-Gemeinde bis zuletzt an ihren Präsenzgottesdiensten an Weihnachten fest. „Mit Abstand, Mundschutz und ohne Gesang wird es schon anders, aber wir möchten den Menschen ein Gefühl von Weihnachten vermitteln“, erklärte der Pfarrer noch zu Beginn der Woche.

Reißleine gezogen

Am heutigen Mittwoch zogen er und sein Team dann aber doch die Reißleine und sagten alle Präsenzgottesdienste ab. „Wir haben es uns mit unserer Entscheidung nicht leicht gemacht und bitten die Kurzfristigkeit der Absage aufgrund der dynamischen Situation der Pandemie zu entschuldigen“, teilt die Kirchengemeinde mit.

Die Kirchen der St. Ulrich-Gemeinde sind an Heiligabend von 15 bis 18 Uhr und an den folgenden Sonn- und Feiertagen bis zum 10. Januar von 9 bis 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Gebetsimpulse liegen bereit und können mitgenommen werden. Zudem kann an der Krippe das Friedenslicht entzündet werden.

Weitere Themen Einkaufen zu kleinen Preisen in Rheinberg

Gemeindeleben gravierend verändert

Aber nicht nur das Weihnachtsfest wird unter Corona-Bedingungen anders sein. Die Pandemie habe das Gemeindeleben in diesem Jahr gravierend verändert, sagt Heshe.

„Gottesdienste unter strikten Auflagen und Personenbegrenzungen feiern zu müssen, war nicht schön. Normalerweise freuen wir uns über jeden Gottesdienstbesucher, im Einzelfall mussten wir einige in diesem Jahr sogar abweisen, weil wir nicht mehr Menschen in die Kirche lassen durften. Das tat weh“, erzählt der Pfarrer.

Gruppen trafen sich seit März nicht mehr

Corona hat aber auch die Jugend- und Seniorenarbeit eingeschränkt oder besser gesagt, unmöglich gemacht. Seit März gab es keine Treffen und Zusammenkünfte der Gruppen mehr. „Das ist besonders für die Teilnehmer ein großer Verlust“, weiß Heshe. „Die Gefahr vor Vereinsamung nimmt dadurch zu.“

Das sei nicht die einzige Herausforderung gewesen, der man sich in St. Ulrich stellen musste. Als Träger von acht Kindertagesstätten musste man auch dort auf Corona reagieren. „Im März gab es gefühlt stündlich eine neue Verordnung, über die Eltern und Mitarbeiter informiert werden mussten“, erinnert sich der Pfarrer.

Neue Wege eingeschlagen

Doch nicht alles sei in den letzten Monaten schlecht gewesen. Um eine Alternative für die klassischen Präsenzgottesdienste zu finden, mussten neue Wege eingeschlagen werden. „Das war ein wunderbarer Effekt. Wir konnten quer und frei denken.“

So entstand neben den digitalen Angeboten unter anderem die Idee der analogen Oster- und Weihnachtsboxen, bei der die Gläubigen ein kleines Paket zum Nachempfinden der Oster- oder Weihnachtsgeschichte nach Hause erhielten. „Das war ein großer Erfolg. Die Rückmeldungen haben für sich gesprochen. Die Menschen waren bei der Übergabe so dankbar und waren nicht nur Zuschauer, sondern selbst Teil der Geschichte“, betont Dietmar Heshe.

Viele Pakete wurden ausgegeben

420 Boxen wurden zu Ostern, rund 650 Pakete zur Weihnachtszeit ausgegeben. Die Aktion auch nach der Pandemie zu wiederholen, ist nicht ausgeschlossen.

Bei so einer guten Resonanz, müsste Dietmar Heshe doch eigentlich positiv in die Zukunft blicken – tut er aber nicht. Er macht sich Sorgen, über eventuell zunehmende Kirchenaustritte. „Viele nutzen Fernsehgottesdienste. Vielleicht stellen andere auch fest, dass ihnen – wie jetzt in der Pandemie – ohne die klassische Kirche gar nichts fehlt“, sagt der Pfarrer besorgt. Aber er ist sich auch sicher: Ein Gottesdienst per Livestream kann das Gemeinschaftsgefühl in der Kirche nicht gänzlich ersetzen.