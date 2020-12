DRK testet über Weihnachten in neun Pflegeheimen

Kevin Rheinfelder vom DRK-Kreisverband Niederrhein führt an Altenpflegerin Ileana Namally vom St.-Thekla-Haus in Rheinberg einen Corona-Schnelltest durch.

Rheinberg/Kreis Wesel Besucher eines Pflegeheims sollen sich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Das DRK hat den Heimbetreibern Unterstützung zugesagt.

Rheinberg/Kreis Wesel. Der Hilferuf des NRW-Gesundheitsministers kam spät - die Reaktion erfolgte prompt. Die Altenpflegeheime im Land brauchen über Weihnachten und bis zum Beginn des neuen Jahres Unterstützung. Verbände wie die Johanniter oder die Malteser haben unter der Führung des DRK-Landesverbandes diese Hilfe zugesagt.

Dankbar für Hilfe des DRK

Darum geht's: Wer an den Weihnachtstagen in ein Pflegeheim geht, um Angehörige zu besuchen oder nach Hause zu holen, soll sich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Wenn mehr Besucher als sonst kommen, schaffen die Mitarbeiter der Heime das nicht allein, wie Ute Elsner, Leiterin des St.-Thekla-Hauses am Rheinberger Stadtpark mit 116 Bewohnern berichtet: "In den Wohnbereichen können wir uns darum kümmern, aber mehr ist kaum zu schaffen. Deshalb sind wir dem DRK sehr dankbar, dass es uns hilft."

Der DRK-Kreisverband habe die Hilfe quasi über Nacht aus dem Boden gestampft, sagen dessen Präsident Jan Höpfner und Kreisbereitschaftsleiter Oliver Rühl mit berechtigtem Stolz. Höpfner: "Wir mussten nur kurz in den Ortsverbänden nachfragen und hatten sofort 35 Freiwillige, die sich an den Weihnachtstagen ehrenamtlich zur Verfügung stellen und ihre eigenen Weihnachtspläne zurückstellen."

Einsatz nicht nur nur in Rheinberg und Xanten

Kreisweit und sogar darüber hinaus ist das DRK an Heiligabend und an beiden Weihnachtstagen im Einsatz. Nicht nur in St. Thekla, sondern auch im Rheinberger Pflegezentrum am Wiesenhof, im Evangelischen Altenheim Xanten, im Wohn- und Pflegeheim an der Lotharstraße in Moers, im Seniorenpark Carpe Diem in Neukirchen-Vluyn sowie in zwei Häusern in Hamminkeln, in Schermbeck und in Oberhausen.

"Wir hatten in kürzester Zeit 14 Anfragen, neun davon konnten wir zusagen", so Oliver Rühl. "Weihnachten gibt es für uns diesmal nicht, weil wir uns auch um den Aufbau des Impfzentrums kümmern müssen", so Höpfner. Die Menschen werden es ihnen danken.