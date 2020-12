Ein Detektiv der Feuerwehr-Geschichte in Rheinberg

Karl-Heinz Rötgens an seinem Arbeitsplatz in der Feuerwehrwache am Melkweg. Fotos, Unterlagen – er hat schon eine Menge an Informationen zusammengetragen.

Rheinberg Seit Jahren recherchiert Karl-Heinz Rötgens alles, was er zum Thema Feuerwehr und Brandschutz in Rheinberg finden kann.

Rheinberg. 1879 war für Rheinberg ein besonderes Jahr. Damals wurde die Feuerwehr gegründet. Aus heutiger Sicht muss man sagen: die Feuerwehr, die heute für die Innenstadt zuständig ist. Vor rund sieben Jahren begann der Rheinberger Karl-Heinz Rötgens, selbst ehemaliger Aktiver, damit, die Geschichte der Feuerwehr und des Brandschutzes in der Stadt aufzuarbeiten.

Auch Fotos helfen

Auf der Basis von Gesprächen will er das Wissen der Bürger dokumentieren. Nicht nur gesprochene Erinnerungen sind interessant und hilfreich, sondern auch Fotos. Die Errichtung des alten Feuerwehrhauses am Außenwall, wie sah es da vorher aus? Bauarbeiten, Richtfest, Einzug. Oder der Altrheinbrand 1952 – das sind nur einige Beispiele, es gibt unzählige weitere. Und es gibt viele Berührungspunkte zwischen Feuerwehr und Bevölkerung.

Auch die alten Gebäude, Unterkünfte der Feuerwehr – Ritterstraße, Orsoyer Straße, Orsoyer Tor, Steigertürme sind von Bedeutung für die Aufarbeitung. So wie die Gründer von 1879, auf deren Spuren sich Karl-Heinz Rötgens begeben hat. Wer waren diese Männer? Wenn man die Namen liest – es ist ein Who’s who der Stadt. Alles, was Rang und Namen in der damaligen Zeit hatte, war dabei.

Noch nicht am Ende der Arbeit

Auch nach sieben Jahren Suche in Archiven und Lesen in Aktenordnern ist Karl-Heinz Rötgens noch lange nicht am Ende mit seiner ehrenamtlichen Arbeit. „Ich habe auf meinem Rechner ungefähr 50 Ordner zu verschiedenen Themen. Immer, wenn etwas Neues dazukommt, wird es eingearbeitet“, erzählt er.

Auch im zurückliegenden Jahr konnte der 72-Jährige wieder einiges herausfinden, und das trotz der Corona-Bremse. „Mir hat jemand ein Foto aus dem Jahre 1936 gegeben. Damals gab es eine Sportabzeichen-Verleihung im Kamper Hof. Mit dabei waren die Feuerwehr, die Werkfeuerwehr von Underberg und der Sanitätsdienst“, so Rötgens.

Unterstützung vom Landesfeuerwehrverband

„Ich versuche nun herauszufinden, wer die Feuerwehrmänner auf den Fotos waren und wer wozu gehörte. Ein Experte beim Landesfeuerwehrverband ist mir dabei behilflich, die Zuordnung anhand von Kopfbedeckungen oder anderen Merkmalen vorzunehmen.“ Und dann die grundsätzliche Frage: Warum hat die Feuerwehr eigentlich an einer Sportveranstaltung teilgenommen?

Die Recherchearbeit sieht oft so aus: Karl-Heinz Rötgens schwingt sich auf sein Fahrrad, einen Stapel Abzüge eines bestimmten Fotos in der Tasche, und dann geht es kreuz und quer durch die Stadt. „Ich gebe die Fotos bei alten Rheinbergern ab, bei denen ich die Hoffnung habe, dass sie mir Informationen zu den Menschen auf dem Foto geben können“, so der Chronist.

Hinweise zur Werkfeuerwehr des Textilwerks

Und tatsächlich gibt es Rückmeldungen. „Da kommt immer wieder was an Land“, so Rötgens. Das war auch so, als es um die Werkfeuerwehr des ehemaligen Textilwerks Herbert Reichel (in den heutigen Messehallen am Annaberg) ging.

Wenn man lange genug am Ball bleibe, so der Rheinberger, dann findet sich auch immer etwas Brauchbares. Das freut ihn, denn er weiß: „Jetzt gibt es noch Menschen, die sich an Dinge erinnern können, die 70 Jahre oder länger zurückliegen. In ein paar Jahren sind sie alle verstorben.“