Ein Kaufmann ganz nah bei den Kunden

alpen Seit mehr als 20 Jahren führen Thomas und Ute Luft den Edeka-Markt in Alpen. Für sie ist es klar, örtliche Initiativen zu unterstützen.

Flaniert man durch die Einkaufsstraßen unserer Städte, führt der Weg zumeist an den Filialen großer Einzelhandelsketten vorbei, während die einschlägig bekannten Lebensmittel-Discounter oft auf der grünen Wiese am Ortsrand angesiedelt sind. Das Verhältnis zum Kunden ist rein geschäftlicher Natur, ein darüber hinaus reichendes Engagement äußerst selten. Dass es auch anders geht, zeigt Thomas Luft, der mit Ehefrau Ute seit 1999 am Adenauer-Platz in Alpen den Edeka-Markt leitet.

Dem 50-jährigen Kaufmann ist es wichtig, das Ehrenamt und die verbindende Kraft der Kultur in Alpen zu fördern. „Ich nehme die Verantwortung, die ich als Kaufmann vor Ort habe, ernst. Ich kann nicht nur die Umsätze sehen, sondern muss auch an die Menschen denken, die hier leben.“ Dementsprechend hat der gebürtige Oberhausener und Kaufmann in dritter Generation immer ein offenes Ohr, wenn Hilfe benötigt wird.

Vielfältig engagiert

So unterstützte er etwa den Workshop des Menzelener Gospelchores Confidence, verschiedene Alpener Ferienlager, Projekte der örtlichen Kindergärten, die Mitmach-, Musik- und Familienshow von Daniel Kallauch, das legendäre, landesweit ausgezeichnete Alpen-Home-Projekt oder diverse Sportfeste. „Die Alpener sind mir längst ans Herz gewachsen“, sagt der Einzelhändler.

Mitunter springt der dreifache Familienvater auch schon mal spontan ein, wenn Kunden in Not sind. So zum Beispiel, als man dem Borther Motocross-Fahrer Vincent Gallwitz das Motorrad gestohlen hatte. „Das war die Grundlage für seinen Sport, da habe ich ihn bei der Anschaffung einer neuen Maschine geholfen“, erzählt Luft.

Die Alpener wissen längst, was sie an ihm haben. Das macht der Stammkundenanteil von rund 90 Prozent mehr als deutlich. Ein Erfolg, für den Thomas Luft auch seine 93 Mitarbeiter (53 in Alpen, 40 in der Borther Filliale) verantwortlich macht. Was ein funktionierendes Team leisten kann, zeigte sich, als er vor einigen Jahren geflüchtete Menschen eingestellt hat. Luft: „Ich bin wirklich dankbar, wie unser Team es geschafft hat, die Leute zu integrieren. Die Erfahrung, die wir dabei gemacht haben, ist für alle ein großer Gewinn.“

Lieferung bis an die Haustür

Was den Uedemer, der ursprünglich mal Buchhändler werden wollte, besonders stolz macht: „Im letzten Jahr haben zwei Geflüchtete ihre Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann mit der Note ,eins minus’ abgeschlossen.“ Dass auf ihn und seine Mitarbeiter im Weihnachtsgeschäft mit vier Sonn- und Feiertagen in Folge unter Pandemie-Bedingungen kein erhöhter Stress aufgekommen, schreibt Thomas Luft der Weitsicht seiner Kunden zu: „Die meisten gehen sehr verantwortungsvoll mit der Situation um und haben weitgehend vorgesorgt.“ Und wer nicht ins Geschäft kommen wollte, der konnte sich bis an die Haustür beliefern lassen.

Den Service hatte der Geschäftsmann ursprünglich mal für Senioren eingeführt. „Diese Menschen haben oft ein Leben lang bei uns oder unserem Vorgänger eingekauft. Wenn sie das dann nicht mehr können, möchte ich ihnen die Möglichkeit bieten, zumindest beliefert zu werden.“

Die Corona-Krise beschert dem Betrieb übrigens nicht nur erhöhte Kosten für die Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen, sondern auch einen gesteigerten Umsatz. „Kantinen und Restaurants haben geschlossen, die Menschen müssen selber kochen, das merken wir ganz besonders an unserer Fleischtheke“, sagt Thomas Luft.

Menzelen noch immer im Wartestand

Thomas Luft, der auch in Borth einen Edeka-Markt führt, plant bekanntlich seit Jahren den Bau eines modernen Marktes an der Xantener Straße (B 58) in Menzelen. Auf den warten die Menschen dort sehnsüchtig, wie die Politiker zuletzt im Wahlkampf immer wieder erfahren haben. Doch Planungshürden sind bisweilen hoch. Wie’s zuletzt aussah, könnte es bald losgehen.