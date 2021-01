Eine neue Ortsvorsteherin für Budberg

Rheinberg - Budberg Martina Nürenberg ist die neue Ortsvorsteherin in Budberg. Erst wollte sie nicht, doch der Tod ihres Mannes änderte ihre Perspektive.

Sportlich engagiert, mit einer eigenen Massage- und Wellnesspraxis nebst kleinem Vertriebsunternehmen in der Gesundheitsbranche, eine Familie mit Hund: Die Tage von Martina Nürenberg waren mehr als ausgefüllt. Ein Ehrenamt passte beim besten Willen nicht mehr rein. Zeit, die man dafür investiert, fehlt an anderer Stelle – bei der Familie, beim Partner.

So hat sie dem Orsoyer CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Heinz Engelke einen Korb gegeben. Er hatte Anfang des Jahres angefragt, ob sie sich als Ortsvorsteherin für Budberg zur Wahl stellen würde. Dabei war es keinesfalls das Amt selbst, das sie geschreckt hat: Sie sei aktiv, offen und gehe gern auf Leute zu. Zuhause sitzen, ist nicht ihr Ding.

Seit 2015 ist die gelernte Bürokauffrau im Vorruhestand. Aber „ruhig“ geht es bei Nürenberg nicht wirklich zu. „Mein Mann war noch berufstätig, und ich wollte nicht allein daheim sein“, erzählt die 62-Jährige. So hat sie sich um den Ausbau ihrer Praxis und des Vertriebs gekümmert. Sport, Gesundheit und Wellness haben für Martina Nürenberg einen hohen Stellenwert. Sie engagiert sich in der Breitensportabteilung des SV Orsoy, gibt selbst Entspannungskurse.

Alles eine Frage der Organisation

Als sich mit dem plötzlichen Tod ihres Mannes vor rund vier Monaten ihre Lebenssituation änderte, sah sie das Ehrenamt als Ortsvorsteherin Budberg aus einer neuen Perspektive. „Ich konnte mir gut vorstellen, das neben meiner Selbstständigkeit in meinen Alltag zu integrieren“, sagt Martina Nürenberg. Alles eine Frage der Organisation, schließlich könne sie ihren Terminkalender selbst gestalten.

„Noch habe ich keine Vorstellung davon, was auf mich zukommt – es ist Neuland für mich“, sagt die Wahl-Budbergerin, die sich auf die Ortsvorsteherkonferenzen mit dem Bürgermeister freut. Sie schaut zuversichtlich in die nächsten fünf Jahre. Ihr großer Pluspunkt: ihre Bekanntheit am Ort. Obwohl erst 2013 zugezogen, hat sie schnell Kontakte geknüpft. Durch die Familie ihres Mannes, den Sport und nicht zuletzt den Familienhund.

„Hundebesitzer kommen schnell ins Gespräch“, sagt Martina Nürenberg und schmunzelt. Keine Gassi-Runde, auf der nicht Zeit für einen Plausch wäre. In den paar Minuten erfahre man eine ganze Menge. „Ich möchte Sprachrohr für Budberger Belange sein“, so Martina Nürenberg. Das sei für sie neben der Repräsentation ein wichtiger Aspekt beim Amt als Ortsvorsteherin. Dafür, dass sie dieses Amt nun bekleidet, hat sie aus ihrem Familien- und Freundeskreis viel Zuspruch erfahren. „Meine Familie hat mich dazu ermutigt hat und unterstützt mich.“ Dafür ist Martina Nürenberg dankbar.

Aus dem Duisburger Süden nach Budberg

Martina Nürenberg ist Mutter einer Tochter. Sie lebt seit 2013 in Budberg und fühlt sich dort sehr wohl. Zuvor hat sie 20 Jahre im Duisburger Süden gewohnt, hat 38 Jahre lang bei der Steag gearbeitet.

Dem hauptamtlichen Bürgermeister Dietmar Heyde stehen zwei Vize-Bürgermeister sowie vier Ortsvorsteherinnen für die Wahrnehmung repräsentativer Termine zur Seite.