Markus Stanulla eröffnete mit seiner Lebensgefährtin Sandra "M.S Trend and Toys" an der Orsoyer Straße in Rheinberg. Angeboten werden Spielwaren, Dekoartikel und Haushaltswaren.

Einzelhandel Einkaufen zu kleinen Preisen in Rheinberg

Rheinberg Der Rheinberger Markus Stanulla ist bekannt für die Gaststätte „Zum Dicken“. Nun eröffnete er das Geschäft „M.S Trend and Toys“.

Rheinberg. Das Schaufenster an der Orsoyer Straße 21 ist üppig dekoriert: Spielwaren, leuchtende Weihnachtssterne aus Papier und andere Dekoartikel, passend zur Weihnachtszeit, sind ausgestellt. Im Inneren des Geschäfts ein ähnliches Bild: Wo einst der Secondhand-Handel „Kinderkram“ zu finden war, gibt es jetzt fast alles vom Kartenspiel bis zum Haushaltshelfer. Markus Stanulla eröffnete in dem Ladenlokal „M.S Trend and Toys“.

Durch die Gaststätte "Zum Dicken" bekannt

In Rheinberg ist der 36-Jährige nicht ganz unbekannt: Vor eineinhalb Jahren übernahm er nur wenige Häuser weiter die Gaststätte „Zum Dicken“. Diese betreibt er auch weiterhin – zumindest dann, wenn es Corona wieder erlaubt. Mit dem Schritt in den Einzelhandel betritt Stanulla aber kein Neuland.

Zwar hatte der Unternehmer bisher keinen stationären Handel, betreibt aber seit einigen Jahren einen Online-Versandhandel. „Mit der Zeit wurde es immer mehr Ware, die ich gar nicht mehr lagern konnte. Ich dachte, ich probiere es einfach, die Sachen auch mal so zu verkaufen“, erklärt der Geschäftsmann.

Spezialisierung auf Restposten

Seine Produkte gibt es schon zu recht günstigen Preisen. Manche Artikel kosten nur wenige Euro. Das geht, weil er die Bestände insolventer Geschäftsleute und Restposten aufkauft und schließlich wieder weiter verkauft. „Weil es Restbestände sind, heißt es aber nicht, dass es schlechtere Ware ist“, betont Stanulla. „Wir haben auch jede Menge Markenprodukte, die wir deshalb billiger anbieten können.“.

Besonders kleine Artikel und Spielwaren für selbstgemachte Adventskalender seien in der Vorweihnachtszeit gut gelaufen. Auch bei Dekoartikeln wurde zugeschlagen. 150 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein 600 Quadratmeter großes Lager stehen Stanulla zur Verfügung.

Im Januar wird das Geschäft erweitert

Das reicht dem 36-Jährigen aber noch nicht: Im Januar wird der Rheinberger sein Geschäft erweitern. Eine 300 Quadratmeter große Bastelabteilung soll entstehen.

„Die Kunden sagen mir, dass so ein Laden in Rheinberg gefehlt hat“, erzählt Stanulla. „Es lief ab dem ersten Tag sehr gut, damit hätte ich nie gerechnet.“

Das Angebot variiert

Da Stanulla immer wieder unterschiedliche Restposten aufkauft, variiert auch das Angebot in seinem Laden. „Ich lege mich nicht auf bestimmte Produkte fest. Wenn ich einen interessanten Bestand sehe, kaufe ich ihn. So gibt es auch immer etwas Abwechslung in meinem Geschäft.“

M.S Trend and Toys hat normalerweise montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Wegen des anhaltenden Lockdowns bietet Markus Stanulla derzeit einen Bestellservice per Whatsapp und ab 25 Euro Einkaufswert einen Lieferservice innerhalb von Rheinberg an.