Heike Geisdorf (l.) ist die neue Schiedsperson in Sonsbeck. Johannes Jansen (m.) wurde von Bürgermeister Heiko Schmidt verabschiedet.

Soziales Heike Geisdorf ist neue Schiedsperson in Sonsbeck

Sonsbeck Als Nachfolgerin von Johannes Jansen ist Heike Geisdort neue Schiedsperson in Sonsbeck. Sie hilft, private Streitigkeiten beizulegen.

Sonsbeck. Heike Geisdorf übernimmt in der Gemeinde Sonsbeck die Nachfolge von Johannes Jansen als Schiedsperson. Jansen stand nach zehn Jahren im Amt aus Altersgründen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Ausgleichende Art zeichnete Jansen aus

Bürgermeister Heiko Schmidt bedankte sich in einer kleinen Feierstunde für dessen Engagement und hob seine ausgleichende Art hervor, mit der er viele Streithähne wieder an einen Tisch gebracht habe. „Dieses Ehrenamt wird vielfach unterschätzt“, so Schmidt.

Die Schiedsperson sei Ansprechpartner vor Ort und erspare oft den Weg vor Gericht. Jansens Nachfolgerin Geisdorf, die zuvor stellvertretende Schiedsperson war, wünschte Schmidt für die nächsten fünf Jahre eine glückliche Hand in den Schlichtungsverhandlungen. Neue Stellvertreterin ist Elisabeth Hegmann-Boßmann.